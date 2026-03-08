ЗМІ показали досі невідомі кадри, що суперник Усика зробив з Ф'юрі на ринзі
- Ріко Верховен тренувався з Тайсоном Ф'юрі та його тренером Пітером Ф'юрі перед поєдинком з Володимиром Кличком у 2015 році.
- Верховен, відомий як найкращий кікбоксер у важкій вазі, готується до бою з Олександром Усиком 23 травня.
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен 23 травня проведе бій проти Олександра Усика. Мало хто знає, що раніше Верховен виходив на один ринг з Тайсоном Ф'юрі.
Видання Sky Sport опублікувало досі невідомі кадри, як кікбоксер готував Ф'юрі до поєдинку з Володимиром Кличком у 2015 році. Кікбоксер прийняв запрошення Тайсона приєднатися до його тренувального табору перед найважливішим боєм у кар'єрі.
Як Верховен тренувався з Ф'юрі?
На той час Верховен вже був найкращим кікбоксером у важкій вазі на планеті, а його чемпіонське правління в промоушені Glory тільки набирало обертів.
У минулому Ріко регулярно тренувався з Тайсоном Ф'юрі та тренером Пітером Ф'юрі, дядьком боксера, який готував його до перемоги над Кличком.
Окрім "Циганського короля", 36-річний Верховен спарингував з Г'юї Ф'юрі. Хоча за стилем це зовсім інші бійці, аніж Усик, вони дали кікбоксеру хороший досвід роботи ніг та джебів, що є ключовими у боксі.
У ролику від Sky Sports видно, що Верховен чинить постійний тиск на Ф'юрі, працюючи першим номером, а британець щосили намагається його зупинити передньою рукою.
Як Верховен спарингував з Ф'юрі: дивіться відео
Верховен розповів, що Пітер Ф'юрі для нього набагато більше, аніж просто тренер.
"Він більше схожий на наставника. Тому що він пояснює, чому потрібно це робити. Фінти, кроки вбік, удари. Спочатку мій джеб був такий поганий, недостатньо швидкий. Він не поспішав, був терплячим, продовжував працювати день у день", – сказав кікбоксер.
Усик – Верховен: що відомо про бій?
Журнал The Ring наприкінці лютого повідомив, що поєдинок між Усиком і Верховеном офіційно відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет).
Світова боксерська рада ухвалила рішення, що на кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC. Цей титул належить Усику з 2024 року, коли він переміг Ф'юрі у першому бою.
Цікаво, що спершу організація планувала виготовити для поєдинку церемоніальний пояс.
Для Усика це перший бій з 19 липня 2025 року, коли він нокаутував Даніеля Дюбуа і повернув собі статус абсолютного чемпіона світу. Натомість для Верховена це тільки другий поєдинок за правилами боксу та перший з 2014 року.
У випадку перемоги на Усика чекає обов'язковий поєдинок проти непереможного німця Агіта Кабаєла.