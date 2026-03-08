СМИ показали до сих пор неизвестные кадры, что соперник Усика сделал с Фьюри на ринге
- Рико Верховен тренировался с Тайсоном Фьюри и его тренером Питером Фьюри перед поединком с Владимиром Кличко в 2015 году.
- Верховен, известен как лучший кикбоксер в тяжелом весе, готовится к бою с Александром Усиком 23 мая.
Нидерландский кикбоксер Рико Верховен 23 мая проведет бой против Александра Усика. Мало кто знает, что ранее Верховен выходил на один ринг с Тайсоном Фьюри.
Издание Sky Sport опубликовало до сих пор неизвестные кадры, как кикбоксер готовил Фьюри к поединку с Владимиром Кличко в 2015 году. Кикбоксер принял приглашение Тайсона присоединиться к его тренировочному лагерю перед важнейшим боем в карьере.
Как Верховен тренировался с Фьюри?
К тому времени Верховен уже был лучшим кикбоксером в тяжелом весе на планете, а его чемпионское правление в промоушене Glory только набирало обороты.
В прошлом Рико регулярно тренировался с Тайсоном Фьюри и тренером Питером Фьюри, дядей боксера, который готовил его к победе над Кличко.
Кроме "Цыганского короля", 36-летний Верховен спарринговал с Хьюи Фьюри. Хотя по стилю это совсем другие бойцы, чем Усик, они дали кикбоксеру хороший опыт работы ног и джебов, что является ключевым в боксе.
В ролике от Sky Sports видно, что Верховен оказывает постоянное давление на Фьюри, работая первым номером, а британец изо всех сил пытается его остановить передней рукой.
Как Верховен спарринговал с Фьюри: смотрите видео
Верховен рассказал, что Питер Фьюри для него гораздо больше, чем просто тренер.
"Он больше похож на наставника. Потому что он объясняет, почему нужно это делать. Финты, шаги в сторону, удары. Сначала мой джеб был такой плохой, недостаточно быстрый. Он не спешил, был терпеливым, продолжал работать изо дня в день", – сказал кикбоксер.
Усик – Верховен: что известно о бое?
Журнал The Ring в конце февраля сообщил, что поединок между Усиком и Верховеном официально состоится 23 мая в Гизе (Египет).
Мировой боксерский совет принял решение, что на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC. Этот титул принадлежит Усику с 2024 года, когда он победил Фьюри в первом бою.
Интересно, что сначала организация планировала изготовить для поединка церемониальный пояс для поединка.
Для Усика это первый бой с 19 июля 2025 года, когда он нокаутировал Даниэля Дюбуа и вернул себе статус абсолютного чемпиона мира. Зато для Верховена это только второй поединок по правилам бокса и первый с 2014 года.
В случае победы Усика усика ждет обязательный поединок против непобедимого немца Агита Кабаэла.