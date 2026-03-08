Издание Sky Sport опубликовало до сих пор неизвестные кадры, как кикбоксер готовил Фьюри к поединку с Владимиром Кличко в 2015 году. Кикбоксер принял приглашение Тайсона присоединиться к его тренировочному лагерю перед важнейшим боем в карьере.

Как Верховен тренировался с Фьюри?

К тому времени Верховен уже был лучшим кикбоксером в тяжелом весе на планете, а его чемпионское правление в промоушене Glory только набирало обороты.

В прошлом Рико регулярно тренировался с Тайсоном Фьюри и тренером Питером Фьюри, дядей боксера, который готовил его к победе над Кличко.

Кроме "Цыганского короля", 36-летний Верховен спарринговал с Хьюи Фьюри. Хотя по стилю это совсем другие бойцы, чем Усик, они дали кикбоксеру хороший опыт работы ног и джебов, что является ключевым в боксе.

В ролике от Sky Sports видно, что Верховен оказывает постоянное давление на Фьюри, работая первым номером, а британец изо всех сил пытается его остановить передней рукой.

Как Верховен спарринговал с Фьюри: смотрите видео

Верховен рассказал, что Питер Фьюри для него гораздо больше, чем просто тренер.

"Он больше похож на наставника. Потому что он объясняет, почему нужно это делать. Финты, шаги в сторону, удары. Сначала мой джеб был такой плохой, недостаточно быстрый. Он не спешил, был терпеливым, продолжал работать изо дня в день", – сказал кикбоксер.

Усик – Верховен: что известно о бое?