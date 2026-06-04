Верховена відсторонили від боксу після того, що сталося у бою проти Усика
Нідерландський спортсмен Ріко Верховен 24 травня програв технічним нокаутом Олександру Усику. Після важкої поразки бійця відсторонили від боксу.
Рішення наклала Єгипетська професійна боксерська асоціація після того, як Усик переміг Верховена. Інформація про це з'явилася на профільному ресурсі BoxRec.
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Чому Верховену заборонили займатися боксом?
У повідомленні мовиться, що 37-річний Верховен не зможе повернутися до занять боксом до 22 червня.
Зазначимо, що рішення про відсторонення Ріко – це звичайна практика для спортсменів, які беруть участь у єдиноборствах. Таким чином, санкціонуючі організації піклуються про їхнє здоров'я.
Інформація про відсторонення Верховена / Скриншот із сайту BoxRec
Нагадаємо, раніше Боксерська комісія ухвалила рішення відсторонити Верховена на 30 днів, адже він програв Усику технічним нокаутом. Якби Ріко програв чистим нокаутом, то термін міг становити 60 днів.
Що відомо про бій Усик – Верховен?
- Поєдинок Усик – Верховен відбувся 24 травня у Гізі та закінчився суперечливою перемогою 39-річного українця.
- Ріко з перших хвилин тиснув на Олександра, внаслідок чого чемпіон світу не міг наростити звичну для своїх поєдинків перевагу. Ба більше, після 10-го раунду Верховен мінімально перемагав Усика на суддівських записках.
- Ситуація різко змінилася в 11-му раунді, коли українець потряс суперника сильним аперкотом. Після цього Усик намагався добити Верховена, але рефері Марк Лайсон зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.
- Саме це рішення спровокувало шквал критики, адже Лайсон зупинив бій у момент фінального гонга. Згодом він пояснив, що ухвалив це рішення, адже не чув сигнал про завершення раунду.
- Завдяки перемозі Усик захист звання чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF.