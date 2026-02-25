Известному боксеру из Украины запретили драться: продолжит ли он карьеру
- Украинский боксер Александр Гвоздик потерпел поражение от Радивое Калайджича на дебюте в Zuffa Boxing, что вызвало разговоры о завершении его карьеры.
- Бывший чемпион Виктор Постол поддерживает Гвоздика, считая, что поражение не является концом его карьеры, несмотря на мнение промоутера Александра Красюка, который советует сосредоточиться на будущем.
Украинский боксер Александр Гвоздик в начале февраля дебютировал в промоушене Zuffa Boxing. Боец из Харькова потерпел сенсационное поражение от Радивое Калайджича, после чего эксперты по боксу заговорили о конце карьеры для спортсмена.
Бывший чемпион мира WBC Виктор Постол в интервью Sport-express.ua поделился мнением о будущем Гвоздика. Он поддержал харьковчанина, который заявил, что сам решит, когда ему стоит завязывать с боксом.
Что будет с карьерой Гвоздика?
По мнению Постола, поражение от Калайджича не является точкой в карьере 38-летнего Александра, которого в мире бокса называют "Гвоздь".
Я думаю, что нет. Саня – очень сильный и классный боец,
– сказал Постол.
Добавим, что Гвоздик ранее говорил, что если бы он слушал всех экспертов, то уже бы давно попрощался с профессиональным боксом. Он также с иронией отметил, что не против попасть в хайлайты нокаутов в другой роли.
Заметим, что одним из первых, кто заговорил о завершении карьеры боксера, был промоутер Александр Красюк, который известен сотрудничеством с Александром Усиком. Красюк посоветовал спортсмену не держаться за прошлое, а делать такие шаги, которые бы обеспечили успех в будущем.
Что дальше для Гвоздика после поражения?
Поединок Гвоздика и Калайджича состоялся 2 февраля: украинец в первой половине боя дважды отправил серба в нокдаун, однако дальше сам оказался на канвасе и в итоге был нокаутирован.
Комментируя неудачу, харьковчанин признался, что ошибочно считал, что победа уже обеспечена. Он также рассказал, что хотел поразить публику в своем дебютном бою в Zuffa Boxing. Кроме того, спортсмен четко дал понять, что рассчитывает на реванш с Калайджичем.
После тяжелого нокаута Гвоздика отстранили от бокса до 3 апреля 2026 года. Это стандартная процедура, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья. Украинец заявлял, что врачи не обнаружили никаких проблем у него и он чувствует себя хорошо.
По данным BoxRec, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года провел 24 поединка на профессиональном ринге. На его счету за 12 лет карьеры в профессионалах 21 победа (17 нокаутом). В пассиве бывшего чемпиона мира по версии WBC три поражения.