Следующий соперник Усика выдвинул жесткий ультиматум украинцу
Александр Усик после победы над Рико Верховеном должен провести обязательную защиту чемпионского пояса WBC. Соперником украинца должен стать непобедимый немецкий боксер Агит Кабаел.
Кабаел решил не ждать, когда бой с Усиком объявят официально и призвал украинца принять поединок или отказаться от чемпионского пояса. Агит обратился к Александру в своем инстаграме.
Кабаел обратился к Усику
33-летний Кабаел заявил, что больше не будет молчать и требует чемпионский бой, ведь является обязательным претендентом на пояс WBC.
Одно, чему я научился за последнее время: просто нокаутировать людей и молча ждать – это не сделает тебя чемпионом мира. Именно поэтому я больше не буду молчать. Всегда с уважением. Без трештока – только реальные слова. Усик, погнали. Принимай бой или освобождай пояс,
– написал Агит.
Что известно о бое Усик – Кабаел
- 24 мая 39-летний Усик одержал противоречивую победу в поединке против Рико Верховена. Украинец выиграл бой техническим нокаутом в 11 раунде, ведь рефери остановил противостояние.
- После поединка Кабаел вышел в ринг к Усику и они даже провели дуэаль взглядов. Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что следующим соперником украинца должен стать именно Кабаел.
- Френ Уоррен, промоутер немецкого спортсмена, сообщил, что бой его клиента против Усика может состояться уже осенью 2026 года. Сам Агит настаивает на том, чтобы поединок состоялся в Германии.