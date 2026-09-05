Не Джошуа и не Фьюри: Усик признался, кто стал его лучшим соперником в карьере

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик выбрал своего лучшего соперника на ринге. Им стал британский боксер Тони Белью.

Об этом 39-летний украинский боксер рассказал в интервью Ring Champs. Несмотря на поединки с ведущими боксерами в супертяжелом весе, Усик выделил именно своего последнего соперника в крузервейте (первом тяжелом весе).

Что Усик сказал о Белью

Они встретились на ринге в ноябре 2018 года, и тогда украинец победил нокаутом в восьмом раунде. Интересно, что до момента остановки боя Белью лидировал по записям судей: 67 – 66, 67 – 67 и 68 – 65.

Тони Белью. У него большое сердце, большое бойцовское сердце и интеллект,

– подчеркнул Александр.

Следующий соперник и потенциальная трилогия

На данный момент приоритетным соперником для следующего поединка украинца является американец Деонтей Уайлдер. Этот бой предварительно планируется провести в марте 2027 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). Ранее Усик намекал, что противостояние с Уайлдером может стать его "последним танцем" в профессиональной карьере.

В то же время команда украинского чемпиона не исключает и другого развития событий, третьей встречи с Тайсоном Фьюри. "Цыганский король" на днях публично вызвал Усика на трилогию в США. Сторона Александра готова рассмотреть это предложение, но только после встречи с Уайлдером.

Новый статус в рейтинге WBO

Параллельно с этим Всемирная боксерская организация (WBO) обновила свой рейтинг после недавнего поражения британского боксера Мозеса Итаумы. Благодаря этим изменениям Усик поднялся на первую строчку рейтинга супертяжеловесов.