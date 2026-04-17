Мало кто знает, где учился Усик и какое образование он имеет

Украинские спортсмены не только достигают вершин, одерживают победы и получают награды, но и одновременно строят карьеру, получая высшее образование. Для многих поклонников эта информация становится приятной неожиданностью, ведь не все знают, что некоторые спортсмены имеют дипломы или даже научные степени.

Одним из таких спортсменов является боксер Александр Усик, об образовании которого известно немного. Поэтому 24 Канал рассказывает, где и на кого учился украинский боксер.

Что известно об образовании Усика?

Усик окончил школу № 34 в Симферополе, где учился вместе с будущей женой Екатериной, а затем – Львовский государственный университет физической культуры, где позже стал аспирантом.

Украинский боксер успешно защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии по специальности "Право". Информация об этом появилась в системе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Защита диссертации состоялась в Харьковском национальном университете внутренних дел, который сейчас расположен в Виннице.

Для Александра Усика это уже было второе высшее образование.

Александр Усик защищает дессертацию

