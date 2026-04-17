Мало кто знает, где учился Усик и какое образование он имеет
Украинские спортсмены не только достигают вершин, одерживают победы и получают награды, но и одновременно строят карьеру, получая высшее образование. Для многих поклонников эта информация становится приятной неожиданностью, ведь не все знают, что некоторые спортсмены имеют дипломы или даже научные степени.
Одним из таких спортсменов является боксер Александр Усик, об образовании которого известно немного. Поэтому 24 Канал рассказывает, где и на кого учился украинский боксер.
Что известно об образовании Усика?
Усик окончил школу № 34 в Симферополе, где учился вместе с будущей женой Екатериной, а затем – Львовский государственный университет физической культуры, где позже стал аспирантом.
Украинский боксер успешно защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии по специальности "Право". Информация об этом появилась в системе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
Защита диссертации состоялась в Харьковском национальном университете внутренних дел, который сейчас расположен в Виннице.
Для Александра Усика это уже было второе высшее образование.
Александр Усик защищает дессертацию
Что известно о семье Усика?
- Украинский боксер поделился с поклонниками теплыми воспоминаниями из личной жизни. В интервью Vogue UA чемпион рассказал о своем первом поцелуе с женой Екатериной, который произошел еще перед соревнованиями в 2003 году.
По словам Усика, это произошло перед турниром Андреева в Харькове, когда он вместе с будущей женой прогуливался возле Савгеля. "И это уже где-то месяц, наверное, гуляли, а может, два, вместе за ручку. И такое слово было... Говорю, что я не умею целоваться" – признался боксер. Екатерина в ответ твердо сказала, что научит его целоваться.
Александр и Екатерина познакомились еще в 15 лет, а официально поженились в сентябре 2009-го. Супруги воспитывают четверых детей – Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. В одном из интервью Усик даже рассказал забавную историю, когда беременная Екатерина забыла его на трассе в Крыму и пришлось бежать за автомобилем, чтобы ее остановить.