Как Усик поражает не только в бою: три стильных образа боксера
Предматчевые пресс-конференции и взвешивания перед боем – это не только противостояние спортсменов, но и возможность продемонстрировать свой стиль и образ. Украинский боксер Александр Усик известен не только умениями на ринге, но и яркими образами вне его.
Украинский спортсмен сотрудничает с мужским брендом Damirli, который основала дизайнер Эльвира Гасанова, сообщает Vogue. 24 Канал покажет подборку самых стильных образов чемпиона.
В каких образах был Усик перед боями?
Гетман
Александр мастерски перевоплощается, даже в исторических персонажей. Его выход на ринг против Тайсона Фьюри надолго остался в памяти поклонников. Украинский спортсмен продемонстрировал уважение к своей стране, появившись в наряде гетмана. 18 мая 2024 года в Эр-Рияде перед первым боем с Фьюри он предстал в ярко-зеленом кунтуше с желтыми вставками и разрезами на рукавах, а завершал образ меховой гетманский головной убор с перьями спереди.
Александр Усик в образе гетмана: смотрите видео
Вышивка
Перед историческим поединком с Фьюри Александр был одет в белый наряд с выразительной черной вышивкой для "битвы взглядов". Усик и Гасанова выбрали крымскотатарский орнамент, подчеркивая крымское происхождение украинского чемпиона.
Александр Усик на "битве взглядов" перед боем с Тайсоном Фьюри / Фото сайт ELLE
Джокер
Перед первым поединком с британцем Энтони Джошуа 25 сентября 2021 года в Лондоне Усик появился на "битву взглядов" в образе Джокера – персонажа комиксов и фильмов DC. Украинский боксер воссоздал стиль Джокера из картины 2019 года Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли: красный костюм, желтая жилетка, темная рубашка и галстук с контрастным принтом.
Какой будет следующий бой Усика?
- Украинский боксер проведет свой следующий поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Этот бой будет особенным, поскольку соперник Усика не имеет профессионального боксерского опыта.
- Поединок состоится в субботу, 23 мая, неподалеку от пирамид Гизы в Египте. Точное время выхода на ринг сообщат позже, но предварительно ожидается, что бой начнется не ранее 23:45 по киевскому времени.
- Официальной трансляцией мероприятия будет заниматься стриминговая платформа DAZN, доступная в Украине, просмотр будет платным, а цена трансляции станет известной дополнительно. Ранее прямые эфиры поединков Усика можно было смотреть на видеосервисе Megogo, однако пока компания не сообщала, будет ли транслировать бой с Верховеном.