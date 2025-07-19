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Fight News 24 Украинские боксеры Усик прибыл на реванш против Дюбуа с игрушечным другом: демонстративное видео
19 июля, 21:35
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Усик прибыл на реванш против Дюбуа не один: кого с собой взял чемпион – демонстративное видео

София Кулай
Основні тези
  • Александр Усик прибыл на реванш против Даниэля Дюбуа на "Уэмбли" вместе с игрушечным талисманом-вислюком Лелей.
  • Бой Усик – Дюбуа начнется не раньше 23:00 по киевскому времени и будет транслироваться на MEGOGO.

Всего несколько часов осталось до проведения реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа на "Уэмбли". 19 июля боксеры определят абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Украинский чемпион первым прибыл на лондонскую арену. Вместе с Александром Усиком на "Уэмбли" приехал его игрушечный талисман-вислюк Леля, пишет 24 Канал.

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С кем приехал на реванш Усик?

Это игрушечное животное является талисманом украинского боксера и стало победным для Усика. Александр еще никогда не проигрывал, с тех пор, как получил этот презент от старшей дочери Елизаветы.

Усик прибыл на "Уэмбли": смотрите видео

Напомним, что главный бой вечера бокса Усик – Дюбуа начнется не раньше 23:00 по киевскому времени. Посмотреть вечер бокса из Лондона можно на медиасервисе MEGOGO.

На бой уже также прибыл бывший британский боксер Тайсон Фьюри, который развеселил публику. Именно его в 2024-м году дважды победил Усик и отправил болтливого "Цыганского короля" на пенсию.