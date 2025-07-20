Усик назвал трех боксеров, с которыми может подраться в прощальном бою
- Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте после победы над Даниэлем Дюбуа.
- Усик не дал четкого ответа относительно своего прощального боя, назвав потенциальных соперников: Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер, Дерек Чисора.
- Тайсон Фьюри ранее анонсировал трилогию с Усиком, но сам Усик не подтвердил эту информацию.
- Следующий поединок станет последним в карьере Усика.
Завершился реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте на переполненном "Уэмбли".
Несмотря на сложное начало уже по ходу пятого раунда бой был завершен. Александр Усик дважды отправил Даниэля Дюбуа в нокдаун и в итоге нокаутировал "Динамита", пишет 24 Канал.
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Кто будет следующим соперником Усика?
Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира и во второй раз в хевивейте. Теперь его победная серия составляет 24 боя подряд на профи-ринге.
После яркой победы украинского чемпиона спросили о возможном сопернике для прощального боя. Усик не дал четкого ответа, назвав нескольких оппонентов.
Возможно, Тайсон Фьюри. Возможно, Джозеф Паркер. Возможно, Дерек Чисора. Я не готов сказать сейчас,
– ответил Усик.
Напомним, что ранее Тайсон анонсировал трилогию с Усиком. Вроде бы в апреле следующего 2026 года они сойдутся в третьем бою на "Уэмбли". Однако украинец заверил, что ничего не знает об этом возможном поединке. Сам британец посетил реванш Усик – Дюбуа.
Следующий поединок станет последним в грандиозной карьере Александра Усика.