Известный боксер позарился на бой с Усиком: ранее он бросил вызов Джошуа
- Гвидо Вианелло выразил желание драться с Александром Усиком, назвав его лучшим в мире.
- Ранее Вианелло бросил вызов Энтони Джошуа, выразив желание встретиться с ним в бою.
Александр Усик сейчас восстанавливается от прошлого поединка. А имя следующего соперника украинского боксера еще неизвестно.
Оппонентом Александра Усика может стать любой. Гвидо Вианелло высказался относительно боя против абсолютного чемпиона мира в королевском весе, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.
Что сказал Вианелло о бое с Усиком?
Неизвестно, сколько поединков еще проведет Александр Усик в профессиональном ринге. В любой момент украинский боксер может завершить карьеру и повесить перчатки на гвоздь.
Гвидо Вианелли заявил, что несмотря на то, что Усик обязали драться с победителем Паркер – Уордли, он бы хотел встретиться с украинским чемпионом. Итальянский боксер сказал, что считает его лучшим в мире, и поэтому хотел бы подраться с ним.
Поэтому, я думаю, что до этого боя остался еще год, но, конечно, если Усик победит меня, я тоже буду ценить это. Я тоже готов драться с Усиком,
– сказал Вианелло.
Ранее в интервью Boxing Scene Гвидо Вианелло выступил с заявлением относительно Энтони Джошуа. Итальянский боксер бросил вызов бывшему чемпиону мира из Великобритании.
Теперь я хочу большое имя. Хотите знать какое? Энтони Джошуа. Да, я хочу с ним драться. Хочу, чтобы он стоял передо мной в Колизее. Давай подеремся здесь, в Риме, или в Лондоне – неважно, – сказал боксер.
