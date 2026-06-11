"Нельзя держать титул в заложниках": в США раскритиковали Усика

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи заявил, что следующим соперником Александра Усика должен стать Агит Кабаел. Американский боксер раскритиковал украинца за якобы "перебор" соперников.

Малиньяджи подчеркнул, что временный чемпион WBC Кабаел заслужил на шанс побороться за полноценный титул. Его слова передает Froch On Fighting.

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Почему Усик должен драться с Кабаэлом

Американец подчеркнул, что 39-летний Усик обязан защищать титул против обязательного претендента.

Если Усик собирается продолжать выступать, то Кабаел заслуживает шанс побороться за титул. Нельзя просто оставаться активным и держать титул чемпиона мира в заложниках. Я не согласен, когда боксеры продолжают карьеру, но перебирают соперниками,

– сказал он.

Спортсмен добавил, что Усика должны лишить чемпионского пояса, если тот отказывается защищать титул против официального соперника.

"Если ты чемпион, тебя или должны лишить титула, или ты должен драться с обязательным претендентом. Я думаю, что в этом возрасте очень, очень трудно постоянно поддерживать чемпионский уровень. Он достиг так много, возможно, время уходить на пенсию? Хотя я в это не верю", – резюмировал Малиньяджи.

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