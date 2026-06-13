Когда Усик должен завершить карьеру – член команды боксера дал четкий ответ

Карьера Александра Усика в профессиональном боксе подходит к концу. Украинский спортсмен планирует провести ещё два боя, после чего повесит перчатки на гвоздь.

Якуб Хицкий, специалист по физической подготовке Усика, прокомментировал завершение карьеры боксера. Об этом сообщает Sportowe Fakty.

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Когда Усик должен завершить карьеру

Он отметил, что цель команды Александра заключается в том, чтобы подготовить его к моменту, когда придется завершить карьеру. По словам специалиста, 39-летний Усик должен уйти с профессиональным рекордом без поражений.

Наша команда много лет создавалась для того, чтобы оптимизировать его подготовку к боям. Сейчас наша цель и роль абсолютно понятны. Усик должен завершить карьеру в правильный момент, не потерпев ни одного поражения,

– сказал Хицкий.

Напомним, украинский боксер провел 25 поединков на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения. Боксер одержал 16 досрочных побед.

Что известно о завершении карьеры Усика