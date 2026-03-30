Первый титул за 24 года: украинская боксерка стала чемпионкой мира

В ночь с 28 на 29 марта в бельгийском Эрстале состоялся боксерский вечер, центральным событием которого стал поединок за титул IBO во второй легчайшей весовой категории. Украинская спортсменка Анастасия Петренко показала высокий уровень мастерства в бою с мексиканкой Марией Соледад Варгас и одержала убедительную победу.

Для нее это стал первый поединок за пределами Украины. Ранее она владела титулами WBC Francophone и WBC Ukraine в легкой весовой категории, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Я ежедневно вижу ракеты и бомбы": Усик рассказал Daily Mail об ужасах войны в Украине

Что известно о победе Петренко?

Поединок длился все десять раундов, и в итоге все трое судей отдали предпочтение украинской боксерке. Итоговые карточки показали победу Петренко со счетами 97 – 93, 96 – 94 и 97 – 93.

Украинка стала чемпионкой мира по версии IBO во второй легчайшей весовой категории. Эта победа также оформила ее профессиональный рекорд – восьмая победа в восьми поединках, причем четыре из них были добыты нокаутом.

После объявления результата новая чемпионка опубликовала в своем инстаграм фото с поясом, коротко подписав его: "Мы – чемпионы мира".

Для Украины это первый женский мировой титул за 24 года – предыдущей чемпионкой в 2002 году по версии WIBF была Алина Шатерникова.

Какая украинская боксерка недавно дебютировала в профи?