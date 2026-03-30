Для нее это стал первый поединок за пределами Украины. Ранее она владела титулами WBC Francophone и WBC Ukraine в легкой весовой категории, сообщает 24 Канал.
Что известно о победе Петренко?
Поединок длился все десять раундов, и в итоге все трое судей отдали предпочтение украинской боксерке. Итоговые карточки показали победу Петренко со счетами 97 – 93, 96 – 94 и 97 – 93.
Украинка стала чемпионкой мира по версии IBO во второй легчайшей весовой категории. Эта победа также оформила ее профессиональный рекорд – восьмая победа в восьми поединках, причем четыре из них были добыты нокаутом.
После объявления результата новая чемпионка опубликовала в своем инстаграм фото с поясом, коротко подписав его: "Мы – чемпионы мира".
Для Украины это первый женский мировой титул за 24 года – предыдущей чемпионкой в 2002 году по версии WIBF была Алина Шатерникова.
Какая украинская боксерка недавно дебютировала в профи?
- В 2024 – 2025 годах Кира Макогоненко начала делать первые шаги в профессиональном боксе, принимая в выставочном поединке во время открытой тренировки накануне реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Этот опыт стал важным этапом подготовки к ее профессиональной карьере, сообщает "Чемпион".
В начале 2026 года Макогоненко официально дебютировала в профессиональном боксе, одержав победу в своем первом поединке против Полины Довгинки единогласным решением судей. Ее выступление привлекло внимание и получило положительные отзывы от известных боксеров, в частности Энтони Джошуа, который отметил ее прогресс на ринге.