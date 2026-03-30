Для неї це став перший поєдинок за межами України. Раніше вона володіла титулами WBC Francophone та WBC Ukraine у легшій ваговій категорії, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про перемогу Петренко?

Поєдинок тривав усі десять раундів, і в підсумку всі троє суддів віддали перевагу українській боксерці. Підсумкові картки показали перемогу Петренко з рахунками 97 – 93, 96 – 94 та 97 – 93.

Українка стала чемпіонкою світу за версією IBO у другій найлегшій ваговій категорії. Ця перемога також оформила її професійний рекорд – восьма перемога в восьми поєдинках, причому чотири з них були здобуті нокаутом.

Після оголошення результату нова чемпіонка опублікувала у своєму інстаграм фото з поясом, коротко підписавши його: "Ми – чемпіони світу".

Для України це перший жіночий світовий титул за 24 роки – попередньою чемпіонкою у 2002 році за версією WIBF була Аліна Шатернікова.

