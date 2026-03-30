Для неї це став перший поєдинок за межами України. Раніше вона володіла титулами WBC Francophone та WBC Ukraine у легшій ваговій категорії, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також "Я щодня бачу ракети та бомби": Усик розповів Daily Mail про жахи війни в Україні
Що відомо про перемогу Петренко?
Поєдинок тривав усі десять раундів, і в підсумку всі троє суддів віддали перевагу українській боксерці. Підсумкові картки показали перемогу Петренко з рахунками 97 – 93, 96 – 94 та 97 – 93.
Українка стала чемпіонкою світу за версією IBO у другій найлегшій ваговій категорії. Ця перемога також оформила її професійний рекорд – восьма перемога в восьми поєдинках, причому чотири з них були здобуті нокаутом.
Після оголошення результату нова чемпіонка опублікувала у своєму інстаграм фото з поясом, коротко підписавши його: "Ми – чемпіони світу".
Для України це перший жіночий світовий титул за 24 роки – попередньою чемпіонкою у 2002 році за версією WIBF була Аліна Шатернікова.
Яка українська боксерка нещодавно дебютувала у профі?
- У 2024 – 2025 роках Кіра Макогоненко почала робити перші кроки у професійному боксі, беручи участь у виставковому поєдинку під час відкритого тренування напередодні реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Цей досвід став важливим етапом підготовки до її професійної кар'єри, повідомляє "Чемпіон".
На початку 2026 року Макогоненко офіційно дебютувала у професійному боксі, здобувши перемогу в своєму першому поєдинку проти Поліни Довгінки одноголосним рішенням суддів. Її виступ привернув увагу та отримав схвальні відгуки від відомих боксерів, зокрема Ентоні Джошуа, який відзначив її прогрес на рингу.