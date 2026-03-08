Пошел по пути Усика: Беринчик стал игроком футбольной команды
Украинский боксер Денис Беринчик стал футболистом. Фактически он пошел по пути Александра Усика, который в своем активе имеет 2 матча за житомирское Полесье.
Денис Беринчик стал игроком медиафутбольной команды KONO MEDIA TEAM. Об этом сообщил инстаграм медиафутбольного клуба.
Что известно о Беринчике?
Денис Беринчик является бывшим чемпионом мира по боксу в легком весе. Его рекорд в боксе составляет 20 поединков, 19 побед, 9 из которых нокаутом и 1 поражение. Собственно это поражение произошло в последнем бою Беринчика.
В феврале 2025 года он в последний раз вышел на ринг против Кейшона Дэвиса. Уступив оппоненту Беринчик потерял титул чемпиона мира WBO. Теперь боксер попробует свои силы в футболе, точнее медиафутболе, в команде, владельцем которой является Евгений Коноплянка.
Каков путь Усика в футболе?
Александр Усик еще раньше Беринчика подался в футбол. К тому же не медиа, а профессиональный. Фактически он подписал контракт с Полесьем, президентом которого является друг и партнер боксера Геннадий Буткевич. Более того, его профайл даже есть на сайте УПЛ, правда в этом сезоне он не заявлен за Полесье.
В большом футболе Усик дебютировал зимой 2022 года в товарищеском матче житомирской команды против Вереса на турнире Winter Cup. Свой второй матч в составе полещуков он провел зимой 2026 года в товарищеской игре против представителя МЛС – Ванкувера.
