Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic со ссылкой на анонимные источники, близкие к команде Джошуа.

Что известно о бое между Джошуа и Фьюри

По информации инсайдера Криса Манникса, конфликт возник вокруг главы Zuffa Boxing Дейны Уайта. Промоутер Эдди Гирн и сам Джошуа выступают против того, чтобы Уайт был соорганизатором шоу. Отмечается, что в первоначальных договоренностях участие компании Zuffa в качестве главного промоутера не предусматривалось.

На эти новости уже эмоционально отреагировал Фьюри, который традиционно обвинил в возможном срыве поединка промоутера соперника Хирна.

Несмотря на разногласия, источники из окружения "Эй-Джея" уверяют, что боксер не планирует отказываться от поединка, а организаторы по-прежнему рассчитывают провести встречу по плану.

В то же время инсайдер Майк Коппинджер отмечает, что организаторы уже рассматривают альтернативные варианты на случай окончательной отмены британского дерби. Среди возможных замен обсуждаются поединки Теренс Кроуфорд – Райан Гарсия или Тайсон Фьюри – Давид Бенавидес.

Напомним, долгожданный бой Джошуа – Фьюри запланирован на 11 декабря в Кардиффе на стадионе Principality Stadium. На кону в этом противостоянии должен стоять титул чемпиона мира по версии WBA Super.