Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic із посиланням на анонімні джерела, близькі до команди Джошуа.

Що відомо про бій між Джошуа та Ф'юрі

За інформацією інсайдера Кріса Меннікса, конфлікт виник навколо очільника Zuffa Boxing Дейни Вайта. Промоутер Едді Гірн та сам Джошуа виступають проти того, щоб Вайт був співорганізатором шоу. Зазначається, що в початкових домовленостях участь компанії Zuffa як головного промоутера не передбачалася.

На ці новини вже емоційно відреагував Ф'юрі, який традиційно звинуватив у ймовірному зриві поєдинку промоутера суперника Гірна.

Попри розбіжності, джерела з оточення "Ей-Джея" запевняють, що боксер не планує відмовлятися від поєдинку, а організатори все ще розраховують провести зустріч за планом.

Водночас інсайдер Майк Коппінджер зазначає, що організатори вже розглядають альтернативні варіанти на випадок остаточного скасування британського дербі. Серед можливих замін обговорюються поєдинки Теренс Кроуфорд – Раян Гарсія або Тайсон Ф'юрі – Давід Бенавідес.

Нагадаємо, довгоочікуваний бій Джошуа – Ф'юрі запланований на 11 грудня у Кардіффі на Principality Stadium. На кону протистояння має стояти титул чемпіона світу за версією WBA Super.