5 известных украинских боксеров, которые пошли служить во время войны

С началом полномасштабного вторжения многие украинские спортсмены присоединились к Силам Обороны Украины. Среди них и известные украинские боксеры, звезды мирового масштаба.

Некоторые из них продолжают свою службу в рядах силовых структур, некоторые же вернулись к спортивной карьере или иного рода деятельности, сообщает 24 Канал. В материале вспоминаем 5 известных украинских боксеров, которые присоединились к СОУ во время полномасштабного вторжения.

Интересно Усик объяснил, почему согласился на бой с соперником без профессионального боксерского опыта

Где служил Владимир Кличко?

Владимир Кличко с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к территориальной обороне Киева. Городским головой столицы, кстати, является его брат Виталий. Кличко-младший работал на блокпостах, помогал в метро, которые использовались тогда исключительно как укрытие, волонтерил возле домов, пострадавших в результате обстрелов.

Сейчас Кличко не находится в рядах ВСУ. Впрочем он много времени проводит в Киеве, где занимается волонтерством, помогает брату Виталию с различными гуманитарными и спортивными проектами в столице Украины.

Чем занимался Александр Усик в начале полномасштабного вторжения?

В момент полномасштабного вторжения Усик находился за границей. И многие хейтеры спортсмена кричали о том, что он сбежал. Однако боксер вернулся домой и вступил в ряды территориальной обороны Киева.

Тогда он как раз готовился к реваншу с Джошуа. Все же в марте 2022 года Усик покинул Украину и начал полноценную подготовку к бою с британцем. К слову, он победил Джошуа. А в 2024 году вообще стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Кто еще из боксеров присоединился к СОУ во время полномасштабного вторжения?

Олимпийский призер и чемпион WBO International Денис Беринчик тоже вступил в ряды территориальной обороны Киева. Боксер является уроженцем Луганщины, поэтому война для него длится уже 12 лет. Сейчас не находится в армейских структурах, но активно помогает военным.

Бывший чемпион мира среди профессионалов в первом среднем весе Сергей Дзинзирук присоединился к обороне Броварского района. Он до сих пор находится в рядах ВСУ. Уже 4 года он является офицером Сил ПВО, ведь в составе мобильных огневых групп "работает" по "Шахедам".

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе львовянин Андрей Котельник тоже вступил в ряды территориальной обороны. Он часто находился на блокпостах. В мае 2025 года Андрей Котельник стал президентом медиафутбольной команды Rukh Media Team.

