Чисора против Уайлдера: где посмотреть бой в Украине

В субботу 4 апреля Лондон принимает большой бой Дерек Чисора против Деонтея Уайлдера. Многие называют этот поединок правом драться с Александром Усиком.

Большой бой принимает лондонская О2 Arena, сообщает 24 Канал. Деонтей Уайлдер должен был драться с Александром Усиком, но из-за организационных проблем проводит бой с Дереком Чисорой.

К теме Усик потерял бой в США со звездным боксером – что произошло

Где и когда посмотреть поединок Чисоры против Уайлдера?

Дерек Чисора и Деонтей Уайлдер проведут 12-раундовый бой в Лондоне. Само событие на арене в столице Великобритании начнется в 21 час по киевскому времени. Впрочем выход звезд на ринг ожидается около полуночи.

Трансляция боя в Украине будет доступна на стриминговом сервисе DAZN. Поединок продается по системе pay per view. Для его просмотра следует оплатить 861 гривну, но также нужно иметь активную оплаченную подписку на сервис.

Что известно о бое Чисоры с Уайлдером?

И для Дерека Чисора и для Деонтея Уайлдера это будет юбилейный 50 бой в карьере. Статистика Чисоры перед поединком составляет 36 боев, из которых 23 нокаутом, и 13 поражений. Рекорд Уайлдера впечатляет больше. В его активе 44 победы, из которых 43 нокаутом, 4 поражения и 1 ничья.

Интересно, что для Дерека Чисоры это может быть последним поединком в карьере, ведь британец ранее называл бой против Уайлдера "last dance". А вот американец продолжит свои выступления на профессиональной арене. В его желаниях, в частности, провести поединок против Усика, и победа над Чисорой может приблизить его к цели.

