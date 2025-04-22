Дюбуа впервые прокомментировал решение IBF организовать бой против Чисоры

Даниэль Дюбуа стремится драться в реванше против Александра Усика. Однако IBF решила, что "Динамит" будет драться против Дерека Чисоры, обязав его защищать титул организации.

Опытный хевивейтер является обязательным претендентом на бой против Даниэля Дюбуа за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF. Поэтому "Динамит" должен защищать чемпионский пояс в бою с Дереком Чисорой.

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Что сказал Дюбуа

Даниэль Дюбуа отреагировал на решение IBF обязать его драться против Дерека Чисоры, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

"Динамит" не заинтересован в проведении боя против опытного боксера. Даниэль стремится попробовать себя снова в больших поединках на топовом уровне против именитых соперников.

Мне больше не интересен бой с Чисорой. Меня интересуют более топовые бои, например Джозеф Паркер или Энтони Джошуа. Бой с Паркером – это незаконченное дело. Я должен закрыть это дело. Но сначала мне надо пройти Усика, а потом я возьмусь за Паркера,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что Даниэль Дюбуа будет драться против Александра Усик 12 июля 2025 года. Противостояние между "Динамитом" и Королем хевивейта состоится на стадионе "Уэмбли".

Ранее Крис Алгиери высказался о Даниэле Дюбуа и его боксерских способностях. Бывший чемпион мира считает, что британец создаст проблемы украинскому чемпиону.