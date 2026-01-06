Однако "Динамит" может снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Как Дюбуа может стать чемпионом мира?

Спенсер Браун высказался о будущем Дюбуа в профессиональном ринге. Менеджер британца сообщил, что его клиент может подраться против чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Я бы очень хотел организовать бой с Уордли. Дело в том, что Фабио является чемпионом, поэтому это будет добровольная защита титула. Но, опять же, кроме Джошуа, Фьюри и Усика, Дюбуа является самым известным соперником для Уордли, который принесет наибольшую прибыль,
– сказал Браун.

Ранее Дюбуа имел шанс снова выйти на путь к бою с Усиком. Однако британский боксер решил отказаться от этого предложения.

От чего отказался Дюбуа?

По информации Sky Sports, британский боксер имел возможность подраться с Фрэнком Санчесом и стать главным претендентом на титул IBF в супертяжелом весе. В случае победы Дюбуа бы снова мог подраться с Усиком за чемпионский пояс.

Что известно о Дюбуа?

  • Дюбуа за свою карьеру провел 25 поединков в профессиональном ринге. Британский боксер имеет 22 победы (21 – нокаутом), а также потерпел три поражения – два из них от Усика (2023 и 2025 годы).

  • Осенью 2025 года появилась информация, что Дюбуа может подраться против Джошуа. Он готов дать второй шанс "Эй Джею", которого побил в сентябре 2024 года.

  • Отметим, что также "Динамит" может подраться с Мозесом Итаумой. Хотя сначала "Новый Майк Тайсон" встретится с Джермейном Франклином – 24 января в Манчестере.