Однак "Динаміт" може знову стати чемпіоном світу у надважкій вазі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.
Як Дюбуа може стати чемпіоном світу?
Спенсер Браун висловився про майбутнє Дюбуа у професійному ринзі. Менеджер британця повідомив, що його клієнт може побитися проти чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.
Я б дуже хотів організувати бій з Вордлі. Річ у тім, що Фабіо є чемпіоном, тому це буде добровільний захист титулу. Але, знову ж таки, окрім Джошуа, Ф'юрі та Усика, Дюбуа є найвідомішим суперником для Вордлі, який принесе найбільший прибуток,
– сказав Браун.
Раніше Дюбуа мав шанс знову вийти на шлях до бою з Усиком. Проте британський боксер вирішив відмовитися від цієї пропозиції.
Від чого відмовився Дюбуа?
За інформацією Sky Sports, британський боксер мав можливість побитися з Френком Санчесом і стати головним претендентом на титул IBF у надважкій вазі. У разі перемоги Дюбуа б знову міг побитися з Усиком за чемпіонський пояс.
Що відомо про Дюбуа?
Дюбуа за свою кар'єру провів 25 поєдинків у професійному ринзі. Британський боксер має 22 перемоги (21 – нокаутом), а також зазнав трьох поразок – дві із них від Усика (2023 та 2025 роки).
Восени 2025 року з'явилася інформація, що Дюбуа може побитися проти Джошуа. Він готовий дати другий шанс "Ей Джею", якого побив у вересні 2024 року.
Зазначимо, що також "Динаміт" може побитися з Мозесом Ітаумою. Хоча спершу "Новий Майк Тайсон" зустрінеться із Джермейном Франкліном – 24 січня у Манчестері.