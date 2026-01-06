Однак "Динаміт" може знову стати чемпіоном світу у надважкій вазі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Як Дюбуа може стати чемпіоном світу?

Спенсер Браун висловився про майбутнє Дюбуа у професійному ринзі. Менеджер британця повідомив, що його клієнт може побитися проти чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.

Я б дуже хотів організувати бій з Вордлі. Річ у тім, що Фабіо є чемпіоном, тому це буде добровільний захист титулу. Але, знову ж таки, окрім Джошуа, Ф'юрі та Усика, Дюбуа є найвідомішим суперником для Вордлі, який принесе найбільший прибуток,

– сказав Браун.

Раніше Дюбуа мав шанс знову вийти на шлях до бою з Усиком. Проте британський боксер вирішив відмовитися від цієї пропозиції.

Від чого відмовився Дюбуа?

За інформацією Sky Sports, британський боксер мав можливість побитися з Френком Санчесом і стати головним претендентом на титул IBF у надважкій вазі. У разі перемоги Дюбуа б знову міг побитися з Усиком за чемпіонський пояс.

Що відомо про Дюбуа?