Дюбуа может снова стать чемпионом мира: как это возможно для британского боксера
- Спенсер Браун сообщил, что Даниэль Дюбуа может стать чемпионом мира в супертяжелом весе.
- Ранее Дюбуа отказался от боя с Фрэнком Санчесом, который мог бы сделать его главным претендентом на титул IBF.
Даниэль Дюбуа в последний раз дрался летом 2025 года против Александра Усика. В том поединке британский боксер уступил украинскому чемпиону и потерял титул IBF
Однако "Динамит" может снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе.
Как Дюбуа может стать чемпионом мира?
Спенсер Браун высказался о будущем Дюбуа в профессиональном ринге. Менеджер британца сообщил, что его клиент может подраться против чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.
Я бы очень хотел организовать бой с Уордли. Дело в том, что Фабио является чемпионом, поэтому это будет добровольная защита титула. Но, опять же, кроме Джошуа, Фьюри и Усика, Дюбуа является самым известным соперником для Уордли, который принесет наибольшую прибыль,
– сказал Браун.
Ранее Дюбуа имел шанс снова выйти на путь к бою с Усиком. Однако британский боксер решил отказаться от этого предложения.
От чего отказался Дюбуа?
По информации Sky Sports, британский боксер имел возможность подраться с Фрэнком Санчесом и стать главным претендентом на титул IBF в супертяжелом весе. В случае победы Дюбуа бы снова мог подраться с Усиком за чемпионский пояс.
Что известно о Дюбуа?
Дюбуа за свою карьеру провел 25 поединков в профессиональном ринге. Британский боксер имеет 22 победы (21 – нокаутом), а также потерпел три поражения – два из них от Усика (2023 и 2025 годы).
Осенью 2025 года появилась информация, что Дюбуа может подраться против Джошуа. Он готов дать второй шанс "Эй Джею", которого побил в сентябре 2024 года.
Отметим, что также "Динамит" может подраться с Мозесом Итаумой. Хотя сначала "Новый Майк Тайсон" встретится с Джермейном Франклином – 24 января в Манчестере.