Дюбуа может снова стать чемпионом мира: как это возможно для британского боксера

Даниэль Дюбуа в последний раз дрался летом 2025 года против Александра Усика. В том поединке британский боксер уступил украинскому чемпиону и потерял титул IBF

Однако "Динамит" может снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Как Дюбуа может стать чемпионом мира?

Спенсер Браун высказался о будущем Дюбуа в профессиональном ринге. Менеджер британца сообщил, что его клиент может подраться против чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Я бы очень хотел организовать бой с Уордли. Дело в том, что Фабио является чемпионом, поэтому это будет добровольная защита титула. Но, опять же, кроме Джошуа, Фьюри и Усика, Дюбуа является самым известным соперником для Уордли, который принесет наибольшую прибыль,

– сказал Браун.

Ранее Дюбуа имел шанс снова выйти на путь к бою с Усиком. Однако британский боксер решил отказаться от этого предложения.

От чего отказался Дюбуа?

По информации Sky Sports, британский боксер имел возможность подраться с Фрэнком Санчесом и стать главным претендентом на титул IBF в супертяжелом весе. В случае победы Дюбуа бы снова мог подраться с Усиком за чемпионский пояс.

Что известно о Дюбуа?