На опубликованных фото Беринчик тренируется с Виталием Знаком – тренером Ярослава Харциза. Основной тренировочный лагерь украинец проводит именно в Карпатах.

Что известно о следующем бою Беринчика и его подготовке

Команда боксера решила готовиться в Украине, в частности, для оптимизации расходов на подготовку.

Ранее сообщалось, что новым наставником Беринчика станет известный украинский специалист Юрий Ткаченко, который ранее работал с Александром Усиком.

Свой следующий бой Беринчик проведет 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне. Его соперником станет британский боксер Сэм Ноукс, у которого в активе 18 побед, 16 из которых были досрочными, и одно поражение.

Поединок состоится в андеркарде вечера бокса Queensberry Promotions. Главным событием шоу станет бой в супертяжелом весе между Мозесом Итаумой и Филиппом Хрговичем.

Для Беринчика это будет первый выход на ринг с февраля 2025 года. Тогда украинец досрочно уступил американцу Кейшону Дэвису и лишился титула чемпиона мира WBO в легком весе. На данный момент его профессиональный рекорд составляет 19 побед (девять нокаутом) и одно поражение.