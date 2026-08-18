На опублікованих фото Берінчик працює з Віталієм Знаком – тренером Ярослава Харциза. Основний тренувальний табір українець проводить саме в Карпатах.

Що відомо про наступний бій Берінчика та його підготовку

Команда боксера вирішила готуватися в Україні, зокрема для оптимізації витрат на підготовку.

Раніше повідомлялося, що новим наставником Берінчика стане відомий український фахівець Юрій Ткаченко, який раніше працював із Олександром Усиком.

Свій наступний бій Берінчик проведе 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. Його суперником стане британський боксер Сем Ноукс, який має рекорд 18 перемог, 16 із яких здобув достроково, та одну поразку.

Поєдинок відбудеться в андеркарді вечора боксу Queensberry Promotions. Головною подією шоу стане бій у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем.

Для Берінчика це буде перший вихід у ринг із лютого 2025 року. Тоді українець достроково поступився американцю Кейшону Девісу та втратив титул чемпіона світу WBO у легкій вазі. Наразі його професійний рекорд становить 19 перемог (дев'ять нокаутом) і одну поразку.