На опублікованих фото Берінчик працює з Віталієм Знаком – тренером Ярослава Харциза. Основний тренувальний табір українець проводить саме в Карпатах.
Що відомо про наступний бій Берінчика та його підготовку
Команда боксера вирішила готуватися в Україні, зокрема для оптимізації витрат на підготовку.
Раніше повідомлялося, що новим наставником Берінчика стане відомий український фахівець Юрій Ткаченко, який раніше працював із Олександром Усиком.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Свій наступний бій Берінчик проведе 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. Його суперником стане британський боксер Сем Ноукс, який має рекорд 18 перемог, 16 із яких здобув достроково, та одну поразку.
Поєдинок відбудеться в андеркарді вечора боксу Queensberry Promotions. Головною подією шоу стане бій у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем.
Для Берінчика це буде перший вихід у ринг із лютого 2025 року. Тоді українець достроково поступився американцю Кейшону Девісу та втратив титул чемпіона світу WBO у легкій вазі. Наразі його професійний рекорд становить 19 перемог (дев'ять нокаутом) і одну поразку.