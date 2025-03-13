Беринчик перенес операцию после провального титульного боя: видео из больничной палаты

Украинский боксер Денис Беринчик лег на операционный стол после титульного боя против Кейшона Дэвиса. Украинец показал, что пришлось "чинить" хирургам после проигранного поединка.

Денис Беринчик показал последствия поединка против Кейшона Дэвиса. По словам украинского боксера, американский соперник во время поединка немного сломал ему перегородку в носу.

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Последствия боя против Кейшона Дэвиса

В своем инстаграме Беринчик выложил видео, в котором обратился ко всем своим сторонникам, пишет 24 Канал. Нос украинца после операции был перебинтован. Однако Денис на фоне этого всего не теряет позитивного настроя.

Сделали перегородку, нос. Потому что с последнего поединка я его немножечко сломал. Всем силы, всем бокс. Лучше бокса – только бокс,

– сказал Беринчик.

Видео Дениса Беринчика после операции

Напомним, что Беринчик провел титульный бой против Дэвиса в ночь на 15-е февраля 2025-го года на культовой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Уже в четвертом раунде Кейшон оформил досрочную победу. Перед этим украинец дважды побывал в нокдауне, а из носа текла кровь.

Беринчик потерял пояс чемпиона мира по версии WBO и статус непобедимого боксера. Теперь за спиной 36-летнего украинца 19 побед (9– нокаутом) в 20-ти боях. Кейшону Дэвису не понравился уровень бокса Беринчика, обозвав его мусором.