Скандальная компания хочет заманить Усика несмотря на фейл с чемпионом мира

Президент UFC и Zuffa Boxing Дэйна Уайт хочет подписать контракты с лучшими боксерами мира. В планы промоушена входит объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

Глава UFC заявил, что промоутерская компания собирается подписать контракты со всеми боксерами, кто, по их мнению, имеет потенциал стать чемпионом мира или потенциально является лучшим в мире. Об этом Уайт сказал в комментарии Fight Hub TV.

Что Дэйна Уайт сказал об Усике?

Отвечая на вопрос, планирует ли Zuffa Boxing заключить контракт с Шакуром Стивенсоном и Усиком, Уайт ответил: "Да, я собираюсь подписать всех, черт возьми".

Глава нового промоушена анонсировал большее количество поединков, а также раскритиковал действующих промоутеров.

Мы собираемся провести больше боев в этом году. Это выглядело как шутка, когда мы пришли в этот бизнес. Эти люди (промоутеры – 24 Канал) такие неприхотливые и такие плохие в том, что они делают. Мы можем на самом деле провести 44 шоу в этом году, как и в UFC,

– сказал Уайт.

Zuffa Boxing – это совместный проект, который создан TKO Boxing Promotions и Sela. Кроме Уайта, в руководство входят глава Генерального управления по вопросам досуга Королевства Саудовская Аравия Турки Аль аш-Шейх, гендиректор и CEO Sela доктор Ракан Алхарти, а также президент WWE Ник Хан. В феврале компания сообщила о контрактах с 93 боксерами, среди которых двое украинцев – Александр Гвоздик и Сергей Богачук.

