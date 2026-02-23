Парадокс или унижение Усика: двух боксеров назвали опасными соперниками для Фьюри
- Тайсон Фьюри планирует вернуться в бокс, чтобы стать трехкратным чемпионом мира, и для этого ему следует победить Александра Усика или одолеть победителя боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа.
- Дэвид Аллен считает, что Фьюри выберет бой с Энтони Джошуа или Александром Усиком, поскольку считает их более безопасными соперниками по сравнению с Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа, которые, по его мнению, являются "очень опасными" бойцами.
Тайсон Фьюри анонсировал возвращение в бокс и стремится стать трехкратным чемпионом мира. Для этого британцу следует либо победить объединенного чемпиона мира Александра Усика, либо одолеть победителя противостояния Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа.
На фоне планов Фьюри известный боксер Дэвид Аллен сделал контроверсионное заявление относительно возможного соперника британца. В комментарии Playbook Boxing спортсмен выразил сомнение, что "Цыганский король" померится силами с Уордли и Дюбуа.
Что Аллен сказал об Усике и Фьюри?
По мнению Аллена, Фьюри выберет бой с Энтони Джошуа или Александром Усиком, а не представителями младшего поколения, например Фабио Уордли, который удерживает титул WBO, или экс-чемпионом мира Дюбуа.
Британский боксер отметил, что Дюбуа и Уордли "очень опасные" бойцы. Парадоксально то, что Аллен считает Усика и Джошуа более безопасными соперниками для Фьюри, хотя украинец – единственный боксер, который не только смог победить Тайсона, а сделал это дважды.
Дюбуа и Уордли очень опасны. Пожалуй, безопаснее драться с Усиком или Энтони Джошуа на этом этапе,
– сказал он.
Усик или Уордли: кто станет соперником Фьюри?
37-летний Фьюри прервал завершение карьеры и 11 апреля в Лондоне проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Этот поединок должен стать для британца промежуточным перед более серьезным соперником.
Интересно, что семья спортсмена была против его возвращения и даже и даже отказалась с ним общаться.
Фрэнк Уоррен, промоутер "Цыганского короля", заявил, что Тайсон хочет третьей встречи с Усиком. Впрочем, он не исключил, что Фьюри согласится на встречу с Уордли, чтобы снова стать чемпионом мира.
Сам Усик в интервью Ready to Fight заверил, что готов к еще одному противостоянию с британцем, но поставил условие – на кону должно быть звание абсолютного чемпиона мира, как во время их первого поединка.
Впрочем, эксперты сомневаются, что второй реванш между боксерами состоится, поскольку украинец получил две безоговорочные победы.
Зато потенциальным соперником для Фьюри может стать Джошуа, ведь это поединок, о котором в Британии говорят уже несколько лет.