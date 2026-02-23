Укр Рус
Парадокс или унижение Усика: двух боксеров назвали опасными соперниками для Фьюри
23 февраля, 20:09
Парадокс или унижение Усика: двух боксеров назвали опасными соперниками для Фьюри

Михаил Гема
Основные тезисы
  • Тайсон Фьюри планирует вернуться в бокс, чтобы стать трехкратным чемпионом мира, и для этого ему следует победить Александра Усика или одолеть победителя боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа.
  • Дэвид Аллен считает, что Фьюри выберет бой с Энтони Джошуа или Александром Усиком, поскольку считает их более безопасными соперниками по сравнению с Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа, которые, по его мнению, являются "очень опасными" бойцами.

Тайсон Фьюри анонсировал возвращение в бокс и стремится стать трехкратным чемпионом мира. Для этого британцу следует либо победить объединенного чемпиона мира Александра Усика, либо одолеть победителя противостояния Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа.

На фоне планов Фьюри известный боксер Дэвид Аллен сделал контроверсионное заявление относительно возможного соперника британца. В комментарии Playbook Boxing спортсмен выразил сомнение, что "Цыганский король" померится силами с Уордли и Дюбуа.

Что Аллен сказал об Усике и Фьюри?

По мнению Аллена, Фьюри выберет бой с Энтони Джошуа или Александром Усиком, а не представителями младшего поколения, например Фабио Уордли, который удерживает титул WBO, или экс-чемпионом мира Дюбуа.

Британский боксер отметил, что Дюбуа и Уордли "очень опасные" бойцы. Парадоксально то, что Аллен считает Усика и Джошуа более безопасными соперниками для Фьюри, хотя украинец – единственный боксер, который не только смог победить Тайсона, а сделал это дважды.

Дюбуа и Уордли очень опасны. Пожалуй, безопаснее драться с Усиком или Энтони Джошуа на этом этапе,
– сказал он.

Усик или Уордли: кто станет соперником Фьюри?

  • 37-летний Фьюри прервал завершение карьеры и 11 апреля в Лондоне проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Этот поединок должен стать для британца промежуточным перед более серьезным соперником.

Интересно, что семья спортсмена была против его возвращения и даже и даже отказалась с ним общаться.

  • Фрэнк Уоррен, промоутер "Цыганского короля", заявил, что Тайсон хочет третьей встречи с Усиком. Впрочем, он не исключил, что Фьюри согласится на встречу с Уордли, чтобы снова стать чемпионом мира.

  • Сам Усик в интервью Ready to Fight заверил, что готов к еще одному противостоянию с британцем, но поставил условие – на кону должно быть звание абсолютного чемпиона мира, как во время их первого поединка.

  • Впрочем, эксперты сомневаются, что второй реванш между боксерами состоится, поскольку украинец получил две безоговорочные победы.

  • Зато потенциальным соперником для Фьюри может стать Джошуа, ведь это поединок, о котором в Британии говорят уже несколько лет.