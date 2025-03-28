IBF может санкционировать бой Дюбуа с Чисорой: сорвет ли это реванш с Усиком

Международная боксерская федерация (IBF) официально отреагировала на обязательную защиту титула Даниэля Дюбуа, IBF планирует санкционировать бой "Динамита" против обязательного претендента на защиту пояса Дерека Чисоры.

Ожидается, что официальное объявление поединка Даниэля Дюбуа против Дерека Чисоры будет санкционировано 22 апреля. В таком случае "Динамит" должен выйти в ринг против "Del Boy" до 21 июня текущего года, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Дюбуа может подраться с Чисорой

Соперник чемпиона мира IBF мог определиться в бою Мартин Баколе – Эфе Аджагба. Однако из-за решения Баколе заменить больного Дюбуа во встрече против Джозефа Паркера за титул временного чемпиона WBO, следующий поединок Мартина был понижен в статусе. Боксерская организация забрала статус элиминатора IBF у поединка Баколе – Аджагба.

К слову. Баколе не продержался в бою против Паркера даже двух полных раундов. Во второй трехминутке Мартин побывал в нокауте.

Несмотря на это все в IBF не планируют препятствовать реваншу Дюбуа против Александра Усика, в котором должен определиться абсолютный чемпион мира в хевивейте. В организации предпочтут реванш Дюбуа с Усиком над обязательной защитой титула против Дерека Чисоры.

Для Чисоры следующий бой станет юбилейным 50-м и вероятно последним в карьере "Del Boy". Интересно, что ранее Дерек обращался к Усику, призвав стать его соперником в юбилейном поединке.

Даниэль Дюбуа официально возвращается в ринг после болезни. "Динамит" заверил, что готов выйти в ринг против любого соперника, назвав Усика, Паркера и Джошуа.