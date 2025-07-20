Я вернусь, – Дюбуа прокомментировал сокрушительное поражение от Усика

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели реванш на лондонском "Уэмбли". Британскому боксеру не удалось победить при поддержке родных трибун.

19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа по ходу пятого раунда. Украинский боксер вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, пишет 24 Канал.

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Что сказал Дюбуа после второго поражения от Усика?

Британский боксер прямо в ринге поделился первыми впечатлениями от проигранного поединка. Дюбуа отдал должное Усику, хотя заверил, что выкладывался в ринге на все сто процентов.

Это был просто один день. Возможно, некоторые вещи я мог бы сделать лучше, но заслуги этого человека неоспоримы. Я еще вернусь. Я просто дрался, полностью был в бою. Я просто пытался поднимать темп раунд за раундом, но имеем то, что имеем. Я вернусь. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Я сделал все, что мог. Мы поработаем над ошибками и вернемся снова,

– сказал Даниэль.

Отметим, что Усик нанес второе поражение Дюбуа. Всего за спиной Даниэля это фиаско стало уже третьим в профессиональной карьере в 25-ти боях. Александр же довел победную серию до 24-х поединков подряд на профи-ринге. Этот реванш против британца стал предпоследним боем в карьере Усика.

Украинский чемпион прямо в ринге заверил, что не знает, кто станет его соперником в прощальном бою.