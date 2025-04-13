Украинский боксер, который спарринговал с Кличко, пропустит грандиозный Гран-при WBC

Уже 17 апреля в Саудовской Аравии стартует большой боксерский турнир под названием Гран-при WBC совместно с Riyadh Season. Принять участие в событии получило немало украинских боксеров.

Если трое украинских боксеров узнали имена своих соперников, то вот участник Олимпийских игр-2024 в Париже Дмитрий Ловчинский вынужденно пропустит соревнования. Украинец не сможет принять участие в Гран-при из-за травмы, пишет 24 Канал со ссылкой на Трибуна.

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Минус один украинец

Отметим, что боксеры будут соревноваться в четырех весовых категориях: полулегком, первом полусреднем, среднем и супертяжелом весе. В каждом дивизионе будет по 32 бойца.

Напомним, что в конце января текущего года Ловчинский дебютировал на профи-ринге. Дмитрий уже в первом раунде отправил Паату Адуашвили из Грузии в нокаут.

В прессе имя украинского боксера фигурировало из-за проведенного спарринга с легендарным Владимиром Кличко. Также Ловчинский представлял Украину на Олимпийских играх в столице Франции, где выбыл из борьбы уже на старте соревнований.