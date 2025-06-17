Бывший чемпион мира рассказал, будет ли реальным бой Фьюри против Джошуа
- Джордж Гроувс считает, что для боя Джошуа против Фьюри нужно убедить Фьюри возобновить карьеру, поскольку он ушел на пенсию в начале 2025 года.
- Гроувс верит, что бой между Джошуа и Фьюри состоится в будущем, вероятно в сентябре или октябре, с возможным реваншем в следующем году.
- Фьюри завершил карьеру с 34 победами, 2 поражениями, и одной ничьей, тогда как Джошуа имеет 28 побед и 4 поражения.
- Александр Усик и Владимир Кличко также хотят провести поединки против Тайсона Фьюри.
Бывший чемпион мира Джордж Гроувс высказал свое мнение относительно возможного британского противостояния Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Для проведения такого боя сначала следует убедить "Цыганского короля" возобновить карьеру.
В начале 2025-го года Тайсон Фьюри в очередной раз ушел на пенсию. В боксерском сообществе начали активно обсуждать, что "Цыганскому королю" нужно вернуться в ринг ради встречи с Энтони Джошуа. Однако Тайсон не спешит возобновлять карьеру. Джордж Гроувс признался, если бы он был на месте кого-то из этих двух британцев, то без колебаний принял бы этот поединок, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
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Гроувс о возможном бое Фьюри – Джошуа
Бывший чемпион мира добавил, что не заморачивался бы над другими поединками.
"Просто сохраните все как есть, устройте бой друг с другом без лишней нагрузки, без дополнительных рисков. В лагерях подготовки может что-то пойти не так, или даже в день боя. Оба уже потерпели поражения. Фьюри давно не побеждал уверенно. Просто пусть побьются между собой", – заявил Гроувс.
Экс-чемпион мира добавил, что стороны должны дойти до суммы, которая убедит Джошуа и Фьюри провести очную битву. Гроувс не исключил того варианта, что стороны просто ждут финальный гонорар, который устроит всех. Джордж верит в то, что этот поединок состоится в будущем.
Нет необходимости объявлять о бое уже сейчас, если он состоится только в октябре. Этот бой обязательно состоится. Джошуа перенес операцию, Фьюри уже бегает. Я почти уверен, что они будут драться в сентябре или октябре, а потом будет реванш в следующем году,
– сказал Гроувс.
Отметим, что Александр Усик и Владимир Кличко хотят провести поединки против "Цыганского короля". Зато Тайсон завершил карьеру на статистике в 37-м поединков на профи-ринге: 34 победы (24 – нокаутом), 2 поражения и одна ничья. Тайсон уже отреагировал на возможную трилогию с Усиком.
В то же время Энтони Джошуа имеет за своей спиной 32 поединка в профессионалах, в которых одержал 28 побед (25 – нокаутом) при 4-х поражениях.