Команда Усика вынесла неожиданный вердикт Джошуа
- Эдди Хирн объяснил, что Джошуа нуждается в промежуточном бою перед встречей с Фьюри из-за аварии, в которую попал в конце декабря.
- Команда Усика и врачи рекомендовали Джошуа провести промежуточный бой, прежде чем принимать вызов от Фьюри.
Ряд экспертов побуждают Энтони Джошуа принять вызов на бой от Тайсона Фьюри, который "Цыганский король" бросил после победного возвращения в бокс. Эдди Хирн, промоутер "Эй-Джея", объяснил, почему его клиент не спешит драться с Фьюри.
В комментарии Boxing News 24/7 он раскритиковал недавнее заявление Карла Фроча. Экс-чемпион мира ранее сказал, что Джошуа должен встретиться с Фьюри в следующем поединке.
Как команда Усика влияет на карьеру Джошуа?
В ответ Хирн отметил, что для "Эй-Джея" планировали промежуточный поединок перед противостоянием с Фьюри. Но планы сорвала смертельная авария, в которую спортсмен попал в конце декабря в Нигерии.
Глава компании Matchroom Sport заявил, что сейчас Джошуа нужно провести промежуточный поединок, чтобы понять, на каком он уровне после трагического ДТП.
"Я понимаю тех, кто говорит: "Идите сразу в бой". Спасибо, Карл. Это очень мило с твоей стороны. Но давайте будем благоразумными и реалистами", – сказал Хирн в адрес Фроча.
Кроме того, промоутер сообщил, что при выборе следующего соперника для Джошуа будет учтено мнение команды Александра Усика, а также врачей, которые сейчас настаивают на промежуточном поединке.
Мы также будем руководствоваться мнением команды Усика и врачей, которые четко сказали: Джошуа сначала нужен промежуточный бой,
– сказал Хирн.
Что известно о сотрудничестве Усика и Джошуа?
Последние несколько недель 36-летний Джошуа тренируется вместе с Усиком в Испании, где украинец готовится к встрече с Рико Верховеном 23 мая.
В комментарии The Ring Эдди Хирн заявил, что Усик может положительно повлиять на Джошуа. По его словам, это может вывести Энтони на другой уровень.
Добавим, что британский боксер в марте впервые посетил Украину. Впоследствии Джошуа побывал в Лондоне, где 11 апреля свой бой провел Фьюри, одолев Арсланбека Махмудова.
Хотя "Эй-Джей" публично не принял вызов от "Цыганского короля", его промоутер подтвердил переговоры о поединке.