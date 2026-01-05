"Эмоциональное потрясение": известный коуч рассказал о влиянии ДТП на Джошуа, в котором погибли тренеры
- В декабре 2025 года Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП, в котором погибли двое его тренеров-друзей.
- Джошуа был госпитализирован, а 1 января 2026 года его выписали из больницы, и он продолжает восстановление дома в Нигерии.
В декабре 2025 года Энтони Джошуа не только победно вернулся на ринг, но и попал в смертельное ДТП. Британский боксер чудом выжил через несколько дней после боя против Джейка Пола.
К сожалению, в этой аварии погибли двое тренеров-друзей Энтони Джошуа. Британский тренер Питер Фьюри рассказал, как это ДТП может повлиять на обидчика Джейка Пола, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал iFL TV.
Как авария повлияет на Джошуа?
Наставник заверил, что внешне Джошуа может выглядеть физически здоровым, но не в психологическом плане.
У него есть сердце. Дело в том, что когда тебя окружают люди, ты близок к ним и много о них думаешь – это имеет большое влияние. Поэтому это будет эмоциональным потрясением для него на достаточно долгое время. Это потеря. Потеря, которую невозможно описать словами,
– заявил Фьюри.
В то же время известный тренер добавил, что в этой ситуации никто из них ничего не мог сделать, сбросив все на судьбу. Питер заверил, что теперь все могут только молиться за погибших в смертельной аварии.
Напомним, что портал GB News предполагал, что полученные травмы Джошуа могут быть значительно серьезнее, чем ранее сообщалось в официальных органах. В то же время промоутер Фрэнк Уоррен предположил, что эта авария может не только сорвать возможную британскую битву против Тайсона Фьюри, но и вообще глобально повлиять на боксерскую карьеру Эй Джея.
Где сейчас Энтони Джошуа?
Боксера сразу госпитализировали в одну из местных частных больниц. 1 января 2026 года Джошуа выписали и отпустили восстанавливаться после ДТП домой. Энтони вместе с мамой сразу же отправился в похоронное бюро. где они отдали последний долг погибшим перед репатриацией тел в Великобританию.
Сообщалось, что Джошуа будет восстанавливаться от аварии в собственном доме в Нигерии. Британец 4 января впервые вышел на связь, опубликовав фото рядом с близкими.
Что известно о смертельной аварии с участием боксера?
Авария произошла на автомагистрали Лагос-Ибидан в Макуни, штат Огун, 29 декабря 2025 года.
Сообщалось, что внедорожник Lexus на превышении скорости пошел на обгон, не удержал управление и влетел в припаркованный грузовик на обочине. Водителя автомобиля, где находился Джошуа, взять под стражу, выдвинув ему аж четыре обвинения. Хотя сын водителя в комментарии GiveMeSport заверил, что его отец не превышал скорость во время обгона, а грузовик вообще был припаркован в неположенном месте.
Параллельно издание The Guardian Nigeria сообщало, что следствие рассматривает две версии причины ДТП – превышение скорости и техническая неисправность в виде прорыва шины.