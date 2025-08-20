Джозеф Паркер – обязательный претендент по линии WBO, поясом которого владеет Александр Усик. Новозеландский боксер откровенно рассказал, верит ли в то, что однажды подерется с непобедимым украинцем.

31-летний боксер из Новой Зеландии дал откровенный комментарий относительно своего возможного боя против Александра Усика. Джозеф Паркер не уверен, что сможет сойтись в ринге против абсолютного чемпиона мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Верит ли Паркер в очный бой против Усика?

Новозеландец не исключает, что Усик может уйти на пенсию или провести бой, на кону которого будут значительно большие суммы денег.

Честно говоря, я не думаю, что получу бой. Я считаю, что он и его команда рассматривают разные варианты: возможно, он уйдет на пенсию, возможно, будет драться с кем-то другим за большие деньги. Ощущение такое, что он оставляет варианты открытыми. Но он человек чести, и я желаю ему всего наилучшего. Он держит все карты в руках на данный момент,

– ответил Паркер.

Что известно о потенциальном бое Усик – Паркер?