Паркер рассказал, верит ли, что получит бой против Усика
- Джозеф Паркер не уверен в возможности боя с Александром Усиком, учитывая возможное завершение карьеры Усика или другие варианты, которые он рассматривает.
- Переговоры между командами Усика и Паркера отсрочены из-за травмы спины Усика, что вызвало обвинения в затягивании времени со стороны промоутера Фрэнка Уоррена.
Джозеф Паркер – обязательный претендент по линии WBO, поясом которого владеет Александр Усик. Новозеландский боксер откровенно рассказал, верит ли в то, что однажды подерется с непобедимым украинцем.
31-летний боксер из Новой Зеландии дал откровенный комментарий относительно своего возможного боя против Александра Усика. Джозеф Паркер не уверен, что сможет сойтись в ринге против абсолютного чемпиона мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Верит ли Паркер в очный бой против Усика?
Новозеландец не исключает, что Усик может уйти на пенсию или провести бой, на кону которого будут значительно большие суммы денег.
Честно говоря, я не думаю, что получу бой. Я считаю, что он и его команда рассматривают разные варианты: возможно, он уйдет на пенсию, возможно, будет драться с кем-то другим за большие деньги. Ощущение такое, что он оставляет варианты открытыми. Но он человек чести, и я желаю ему всего наилучшего. Он держит все карты в руках на данный момент,
– ответил Паркер.
Что известно о потенциальном бое Усик – Паркер?
- WBO отложила переговоры между командами Усика и Паркера, пристав на просьбу украинца. Стало известно, что Александра беспокоит давняя травма спины.
- Промоутер Фрэнк Уоррен обвинил Усика в затягивании времени, чтобы выиграть его на финальное принятие решения о возможном поединке с Паркером.
- Если Усик откажется от боя против Паркера, то снова потеряет звание "абсолюта" в хевивейте.