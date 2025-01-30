"Тайсону станет скучно": экс-чемпион мира предположил, какой бой может вернуть Фьюри в ринг

В начале 2025-го года Тайсон Фьюри неожиданно для всех объявил об окончании карьеры боксера. Люди, которые имеют отношение к боксу, не верят, что "Цыганский король" навсегда повесил перчатки на гвоздь.

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи прокомментировал решение Тайсона Фьюри. Британский экс-боксер уверен, что его земляк еще вернется в профессиональный ринг, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Маккензи оценил шансы возвращения Фьюри

Маккензи убежден, что "Цыганскому королю" надоест жизнь на пенсии, поэтому он еще вернется на ринг. Дюк заявил, что Фьюри должен остаться в боксе даже за пределами профи-ринга.

100 процентов. Мы уже не раз видели, когда Фьюри говорил одно и то же, а через несколько месяцев он менял свое решение. Все сразу изменится, как только Фьюри станет скучно. Тайсон – боксер. Я не вижу его как телевизионного аналитика. У этого парня другой менталитет. Он должен оставаться в спорте, возможно, как промоутер или менеджер. У меня нет сомнений, что Фьюри вернется на ринг. Он просто еще не готов к новому поединку,

– сказал Маккензи.

Также экс-чемпион мира рассказал, сколько денег хочет получить Тайсон за свое возвращение ради британской битвы с Энтони Джошуа.

Придет время и Фьюри возьмет что предложат. Пусть это будет 100 миллионов фунтов стерлингов или 200. Он примет бой. Я уверен, что он вернется на ринг. Не ошибайтесь по этому поводу", – отметил Дюк.

Напомним, что промоутер Эй Джея Эдди Хирн дал Тайсону на размышления 3-4 недели. Однако промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен заявил, что в ближайшее время не следует ждать возвращения в ринг британского болтливого пока что экс-боксера. Джошуа уже даже нашли замену Тайсону.