Промоутер Фьюри раскрыл детали договоренностей по трилогии с Усиком: достигнуто ли соглашение
- Тайсон Фьюри анонсировал третий бой против Александра Усика, назначенный на 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли".
- Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил договоренность о трилогии, хотя Фьюри не соглашается с результатом реванша, в котором Усик победил.
- Фьюри продолжает провоцировать Усика через соцсети, тогда как Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа в июле 2025 года.
- Арена "Уэмбли" может быть недоступной на дату, объявленную Фьюри, что вызвало спокойную реакцию со стороны команды Усика.
Недавно Тайсон Фьюри анонсировал свой третий бой против Александра Усика. "Цыганский король" даже назвал дату и место проведения трилогии - 18 апреля 2026 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
Промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл новые детали относительно договоренностей о трилогии с командой Александра Усика. По его словам, Тайсон Фьюри до сих пор не согласен с результатом реванша, в котором украинец одержал победу по единогласному решению судей, пишет 24 Канал со ссылкой на Bet365.
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Трилогия Усик – Фьюри: новые детали
Британец уверен, что победил в реванше, поэтому настаивает на трилогии. Уоррен заявил, что не может сказать ничего большего, как просто, что соглашение по трилогии достигнуто.
Соглашение достигнуто. Это все, что я могу вам сказать на данный момент. Посмотрим, что произойдет. Он чувствует, что хочет снова драться с Усиком. Он, конечно, считает, что выиграл последний бой, и это были очень, очень близкие бои. Это были хорошие бои для просмотра, нравится вам Тайсон или вам нравится Усик. Я думаю, Фьюри сделал достаточно, чтобы выиграть реванш,
– заявил промоутер Тайсона.
Напомним, что была информация о том, что на 18 апреля 2026 года арена "Уэмбли" уже недоступна. В команде Усика спокойно и лаконично отреагировали на заявление Тайсона, подчеркнув важность реванша Александра против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года.
В то же время Фьюри продолжает публично провоцировать Усика через свои соцсети. "Цыганский король" выложил уже два видео с секс-куклой с изображением украинского чемпиона. Однако Усик пока никак не реагирует на такие ролики Тайсона и продолжает готовиться к реваншу против "Динамита". Недавно в его тренировочный лагерь приехал его сын.