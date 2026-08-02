Вместо 100 миллионов заработал 50: украинский боксер рассказал, как рассчитываются гонорары за бой

Украинские боксеры могут заработать за один бой несколько миллионов в виде гонорара. Однако в их карман попадает не вся сумма.

В частности, Александр Гвоздик в интервью для YouTube-канала Fantastic Football and Other Sports рассказал, как рассчитывается гонорар боксера за бой. Чуть ранее Гвоздик поделился своим секретом того, как ему удалось сберечь свои деньги.

Как начисляют гонорар боксерам

Гвоздик отметил, что неоднократно за свои бои получал гонорары с шестью нулями. Часть своих гонораров боксер вложил в бизнес. Бывший украинский баскетболист, игравший в НБА, Станислав Медведенко отметил, что начисление гонораров спортсменам в США очень интересно, потому что выплачивается не вся сумма.

В среднем боксер получает примерно 50–60 % от заявленного гонорара. Во-первых, есть налоги. Я живу в штате Калифорния. Знаете, 34. Затем идут отчисления процентов тренеру и менеджеру. И еще все остальные, что остались в команде, получают заранее оговоренную фиксированную сумму,

– согласился с интервьюером Гвоздик.

Он добавил, что все боксеры кладут в карман примерно 55% гонорара. И так обстоит дело со всеми. Если говорят, что Александр Усик или, скажем, Михаэль Шумахер заработал 100 миллионов, то на самом деле он получит примерно 50 миллионов.

Почему сейчас занят Александр Гвоздик

Александр Гвоздик потерпел поражение в начале 2026 года в бою против Радивое Калайджича. После этого начали ходить слухи о возможном завершении карьеры украинским боксером. Все из-за того, что после поражения от серба украинцу запретили выходить на ринг.

Впрочем, это стандартная процедура в боксе. Уже через несколько месяцев этот запрет сняли. Сейчас Гвоздик сосредоточен на том, чтобы организовать реванш против Калайджича. Он убежден, что проиграл случайно, поэтому хочет развеять все сомнения по поводу этого противостояния.