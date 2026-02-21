"Легче, чем против украинца": отец боксера из США вызывающе высказался о следующем бое сына

Отец и тренер чемпиона WBO Дэвина Хейни Билл Хейни высказался относительно возможного боя своего сына против Шакура Стивенсона. В своем заявлении он вспомнил Василия Ломаченко.

С дерзким заявлением о следующем бое своего сына и подопечного Билл Хейни выступил на ютуб-канале All The Smoke Fight. Поединок против Шакура Стивенсона он назвал легкой прогулкой для Девина Хейни.

К теме Не только Кличко и Ломаченко: топ 5 боксеров, которые завершили карьеру чемпионами

Почему Билл Хейни вспомнил поединок сына против Ломаченко?

Билл Хэйни заявил, что некоторые говорят о том, что поединок против Шакура Стивенсона будет легкой прогулкой для его сына. И он согласен с этим тезисом. Ведущий возразил, что для него это равный и конкурентный бой. На что Хейни ответил следующее.

Слушай, для нас это более легкий бой, чем против Ломаченко,

– подчеркнул тренер.

Он добавил, что не все еще знают, что есть в арсенале его подопечного. Что это конкретно он не назвал. Сказал, что скрыл такую информацию, чтобы не раскрывать всех карт перед следующими боями своего подопечного Девина Хейни.

Каким был бой Хэйни против Ломаченко?

Бой Хэйни с Ломаченко состоялся 20 мая 2023 года в Лас-Вегасе. Американец одержал победу единогласным решением судей и сумел сохранить звание абсолютного чемпиона в легком весе.

По судейским запискам, украинец выиграл всего 5 раундов у оппонента. Впрочем команда Ломаченко была несогласна с таким решением арбитров и собиралась подавать протест. Более того, ESPN сообщал, что Хейни могут оштрафовать за толчок Ломаченко.

Последние новости о Василии Ломаченко: коротко