Накануне боя между двумя британцами 24 Канал рассказывает о действительно интересных фактах из жизни и карьеры Фабио Уордли. В частности, о том, что он уже дрался против Александра Усика, но хочет еще.

Почему Фабио Уордли не выступал в любителях?

Фабио Уордли довольно молодой, особенно для супертяжелого веса, боксер. Ему всего 30 лет. Впрочем, на профессиональном ринге он дебютировал уже в 24-летнем возрасте, никогда перед тем не сражаясь на любительском уровне.

Он занимался боксом и дрался против оппонентов в залах родного Ипсвича. Там его и заметил звездный британский боксер Диллиан Уайт, который позже стал менеджером спортсмена. Тренируется Уордли долгое время под руководством Роберта Годжинса, который помог ему нивелировать отсутствие любительской карьеры.

В 2017 году британец дебютировал на профессиональном ринге. Уже в первом своем поединке он одолел Якуба Войцицкого по очкам. В том бою он продемонстрировал свою главную добродетель – взрывную силу. А через 3 года Фабио получил свой первый титул чемпиона Англии, когда в 3 раунде нокаутировал Саймона Валлили.

В начале 3-й трехминутки Уордли потряс оппонента левым хуком - тот влетел в канаты, попал под мощную бомбардировку, забыл о необходимости отвечать ударами на удары. Вмешался рефери и остановил бой,

– так проанализировали поединок обозреватели авторитетного издания vRINGe.

Победа Фабио стала его первым серьезным шагом на английской боксерской арене.

Когда Уордли познакомился с Усиком?

Еще до завоевания Уордли своего первого титула молодого британца заметила команда Александра Усика. Он получил приглашение от украинского боксера присоединиться к его тренировочному лагерю в Украине и стать спарринг-партнером Усика.

"Я провел восемь недель в Украине в двух локациях. Это был безумный опыт для меня, ведь тогда это было очень рано в моей карьере. У меня было, может, три поединка, и он попросил меня приехать. Я спарринговал с ним. Это был первый раз, когда я поехал на спарринги в чужой лагерь. Я был немного удивлен тем, что он выбрал именно меня. Я думал, откуда он вообще обо мне знает", – вспоминал те события Уордли в комментарии ютуб-каналу The Ring.

Уордли отмечал, что его тогда никто не знал даже в Британии, поэтому, он мгновенно ухватился за возможность тренироваться с одним из лучших боксеров в мире. Ему было важно и интересно увидеть и понять, как тренируется Александр Усик. Сейчас же он мечтает об официальном бое с украинцем на ринге в борьбе за чемпионский титул, который он называет "завершением круга".

Каков единственный 12-раундовый бой в карьере Уордли?

Фабио Уордли является настоящим мастером нокаутов. В своей профессиональной карьере он провел 21 бой, из которых 20 выиграл нокаутом. Единственный бой в карьере британца, который длился все 12 раундов состоялся весной 2024 года против Фрейзера Кларка. Тогда рефери присудили ничью, но экспертная среда выражала свою приверженность Фрейзеру.

Я не могу определить победителя, но я склоняюсь к Фрейзеру Кларку. Первый бой был очень близким, это был замечательный поединок, они оба мне нравятся. Возможно, я склоняюсь к Кларку, потому что я провел с ним много времени в Английском институте спорта в Шеффилде, где завершил последнюю часть своей карьеры под руководством Роба Маккракена,

– отметил бывший чемпион Карл Фроч.

В октябре соперники встретились в бою-реванше в Эр-Рияде, и здесь Уордли продемонстрировал свою силу нокаутов. В Саудовской Аравии Фабио победил Кларка уже в первой трехминутке, к тому же сломав ему еще и челюсть.

