"У него нет необходимости драться со мной": Итаума ответил, хочет ли поединок с Усиком

Боксер супертяжелого веса Мозес Итаума рассказал, хочет ли провести бой с Александром Усиком. По его мнению, самая большая здесь проблема в том, нужен ли этот поединок украинцу.

Об этом английский спортсмен рассказал в интервью для Sky Sports. По его словам, поединок с Усиком стал бы для него большим шансом.

Что о бое с Усиком сказал Итаума?

Итаума отметил, что он бы очень хотел пересечься с Александром Усиком на ринге. Статистика англичанина просто невероятная. Он сейчас такой же непобедимый, как и украинец. В его активе 13 боев и 13 побед, 11 из которых нокаутом.

У него нет необходимости драться со мной, зачем Усику драться со мной? Очевидно, что у него есть другие люди на повестке дня,

– заметил Итаума.

Он продолжил, что перед ним в очередь на поединок с Усиком стоит куча других спортсменов. В частности, это Уордли и Кабаел. По мнению англичанина, именно эти боксеры сейчас заслуживают того, чтобы драться за звание чемпиона мира. Впрочем если бы Итаума получил возможность встретиться с украинцем, то с удовольствием ею бы воспользовался.

Как оценивали возможный бой Итаумы с Усиком?

Британский тренер Дон Чарльз в интервью Playbook Boxing высказал мнение, что Итаума станет тем боксером, который сможет победить Усика. Сейчас, правда он считает бой 26-летнего англичанина с украинцем маловероятным.

Хотя, если Усик не завершит карьеру, то Итаума может стать тем, кто впервые одолеет украинца. По мнению же промоутера Фанияна пока Итаума не готов составить конкуренцию Усику. Англичанину еще стоит набраться опыта.

