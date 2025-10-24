Эгис Климас рассказал, что желание Александра Усика продолжать карьеру. Менеджер абсолютного чемпиона мира в хевивейте отметил,, что украинский боксер имеет еще достаточно мотивации и сил, чтобы продолжать выступать на профи-ринге, передает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Что Климас сказал о выступлениях Усика?

Представитель чемпиона признался, что никогда не слышал из уст Усика о том, что он устал, потерял мотивацию и хочет уйти на пенсию.

Я никогда не слышал от Александра Усика, чтобы он говорил, что устал, потерял мотивацию или больше не хочет этим заниматься. Он всегда был настроен продолжать спортивную карьеру,

– заявил Климас.

Недавно Новости.LIVE выложило видео, в котором Александр сказал о продолжении карьеры.

"До 41 года я буду боксировать, а дальше построю академию спорта и буду там тренировать", – отмечал Усик.

Напомним, что ранее Усик уверял, что впереди у него прощальный поединок. Теперь украинец изменил риторику и решил боксировать дальше.

Что известно о следующем бое Усика?