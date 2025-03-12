Известный промоутер назвал боксера, который может "украсть" у Усика реванш с Дюбуа

Промоутер Эдди Хирн рассказал о желаемых соперниках для Энтони Джошуа. Хирн назвал боксеров, с которыми хочет подраться Эй Джей.

Авторитетный промоутер сделал заявление, которое точно не понравится Александру Усику. Эдди Хирн не отрицает факта поединка Энтони Джошуа против Даниэля Дюбуа, который может состояться уже летом 2025-го года, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также "Украинец – мешок с трюками": легенда бокса дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Несколько вариантов для Энтони Джошуа

По словам Хирна, Джошуа таки хочет провести британскую битву против Тайсона Фьюри. Однако последний в начале 2025-го года в очередной раз объявил об окончании карьеры. Резервным вариантом для Энтони является как раз реванш с Даниэлем Дюбуа.

Но я просто хочу добавить еще несколько имен в список, потому что сейчас март, а он, вероятно, будет драться в июле или что-то подобное. Так что я просто хочу понять настроения. Настроение в Саудовской Аравии было таким: "Я хочу Фьюри. Если не смогу получить Фьюри, то хочу Дюбуа",

– заявил Хирн.

Также промоутер назвал еще нескольких потенциальных соперников. А это Агит Кабаел, Чжан Чжилей, Мартин Баколе и Джозеф Паркер. Хирн сравнил Паркера и Дюбуа, назвав новозеландца таким же опасным боксером, как и Даниэль.

Напомним, что еще раньше была информация, что Джошуа нацелился на бой против победителя противостояния Паркер – Дюбуа. Но Даниэль снялся с этого поединка из-за болезни. Несмотря на это все "Динамит" сохранил титул чемпиона мира по версии IBF и еще может получить реванш с Александром Усиком. Судьба следующего поединка Дюбуа определится уже в ближайшие недели.