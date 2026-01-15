"Разбивает сердце всем": промоутер прокомментировал решение Джошуа завершить карьеру
- Энтони Джошуа попал в смертельную аварию в Нигерии, в которой погибли его друзья, но сам он получил незначительные травмы.
- Промоутер Эдди Хирн заявил, что Джошуа возьмет длительный перерыв в боксе, и только сам Джошуа может принять решение о своем будущем в спорте.
Энтони Джошуа в конце декабря попал в смертельную аварию в Нигерии. После ДТП дядя британца Адедамола Джошуа заявил, что боксер якобы решил завершить карьеру.
Эдди Хирн, многолетний промоутер Джошуа, отреагировал на информацию о том, что британец может уйти из бокса. В комментарии Sky Sports он заявил, что "Эй Джей" – это "единственный голос", который может принять решение о своем будущем в спорте, информирует 24 Канал.
Смотрите также Усик без колебаний назвал лучшего боксера за братьев Кличко и Тайсона Фьюри
Что известно о карьере Джошуа после аварии?
Близкие друзья Джошуа и члены его команды, Сина Гами и Латиф Айоделе, погибли в результате смертельной автокатастрофы. Джошуа также был в машине и попал в больницу из-за незначительных травм, прежде чем вернуться в Британию.
Хирн ожидает, что Джошуа возьмет длительный перерыв в боксе после катастрофы.
Я не думаю, что кто-то чувствует себя комфортно, разговаривая о том, что может произойти дальше или о чем он думает. Это то, что должно произойти следующим. Человеку нужно дать время и просто оставить его в покое, чтобы он смог оправиться, как я уже сказал, не только от ужасного события, но и от того, к чему в жизни невозможно подготовиться. Вы никогда, никогда не хотите видеть кого-то из своих знакомых в такой ситуации,
– сказал промоутер.
Он добавил, что сам Джошуа расскажет о своем будущем и это единственный голос, к которому нужно прислушиваться в этом вопросе.
"И мы дадим ему время, чтобы принять это решение и оправиться разными способами. То, что с ним произошло, не является нормальным и разбивает сердце всем, кто имеет к этому отношение, особенно семьям Сины и Латца, которых так невероятно любили", – резюмировал промоутер.
К сведению. Как свидетельствуют данные BoxRec, 36-летний Джошуа провел 33 боев на профессиональном ринге (29 побед и 4 поражения). Британец пересекался в ринге с двумя украинцами: в 2017 году он нокаутировал Владимира Кличко, однако в 2021 – 2022 дважды уступил Александру Усику.
Что известно о ДТП с Джошуа?
- В конце 2025 года Джошуа вместе с тренерами уехал в отпуск после того, как нокаутировал блогера Джейка Пола. В Нигерии Энтони как пассажир внедорожника Lexus столкнулся с грузовиком.
- Британский боксер спасся благодаря стечению обстоятельств, пишет Daily Mail. В последний момент перед поездкой экс-чемпион мира пересел с переднего на заднее место.
- Однако, по данным СМИ, повреждения британского боксера могут быть значительно серьезнее, чем говорили в официальных органах, и повлиять на его карьеру.
- Стоит добавить, что Джошуа после победы в бою с Полом хотел провести поединок против Тайсона Фьюри, который неожиданного объявил о возобновлении карьеры.