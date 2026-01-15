"Разбивает сердце всем": промоутер прокомментировал решение Джошуа завершить карьеру

Энтони Джошуа в конце декабря попал в смертельную аварию в Нигерии. После ДТП дядя британца Адедамола Джошуа заявил, что боксер якобы решил завершить карьеру.

Эдди Хирн, многолетний промоутер Джошуа, отреагировал на информацию о том, что британец может уйти из бокса. В комментарии Sky Sports он заявил, что "Эй Джей" – это "единственный голос", который может принять решение о своем будущем в спорте, информирует 24 Канал.

Что известно о карьере Джошуа после аварии?

Близкие друзья Джошуа и члены его команды, Сина Гами и Латиф Айоделе, погибли в результате смертельной автокатастрофы. Джошуа также был в машине и попал в больницу из-за незначительных травм, прежде чем вернуться в Британию.

Хирн ожидает, что Джошуа возьмет длительный перерыв в боксе после катастрофы.

Я не думаю, что кто-то чувствует себя комфортно, разговаривая о том, что может произойти дальше или о чем он думает. Это то, что должно произойти следующим. Человеку нужно дать время и просто оставить его в покое, чтобы он смог оправиться, как я уже сказал, не только от ужасного события, но и от того, к чему в жизни невозможно подготовиться. Вы никогда, никогда не хотите видеть кого-то из своих знакомых в такой ситуации,

– сказал промоутер.

Он добавил, что сам Джошуа расскажет о своем будущем и это единственный голос, к которому нужно прислушиваться в этом вопросе.

"И мы дадим ему время, чтобы принять это решение и оправиться разными способами. То, что с ним произошло, не является нормальным и разбивает сердце всем, кто имеет к этому отношение, особенно семьям Сины и Латца, которых так невероятно любили", – резюмировал промоутер.

К сведению. Как свидетельствуют данные BoxRec, 36-летний Джошуа провел 33 боев на профессиональном ринге (29 побед и 4 поражения). Британец пересекался в ринге с двумя украинцами: в 2017 году он нокаутировал Владимира Кличко, однако в 2021 – 2022 дважды уступил Александру Усику.

Что известно о ДТП с Джошуа?