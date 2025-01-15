Легенда бокса раскрыл имя соперника, который может вернуть Фьюри на профи-ринг

Несколько дней назад Тайсон Фьюри неожиданно объявил об окончании карьеры. Однако многие люди не верят, что "Цыганский король" действительно поставил окончательную точку на своей карьере.

Но среди числа тех, кто не верит в окончание карьеры Тайсона Фьюри, нет легенды бокса Роя Джонса. Бывший боксер посоветовал всем поверить в заявление "Цыганского короля" и привел серьезный аргумент, пишет 24 Канал со ссылкой на Fightnews.info.

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Джонс об окончании карьеры Фьюри

В то же время Рой Джонс назвал соперника, который может вернуть Тайсона в профи-ринг.

По моему мнению, сейчас стоит верить Тайсону, ведь у него больше нет необходимости продолжать карьеру. Единственный ради кого он может вернуться на ринг это Энтони Джошуа,

– заявил Рой Джонс.

Такого же мнения о возвращении ради боя с Джошуа придерживается и известный промоутер Эдди Хирн. Но Хирн, как и Даниэль Дюбуа, не верит, что фаны больше не увидят Тайсона в ринге.

А промоутер "Цыганского короля" тоже не исключил проведения боя Фьюри против Джошуа, несмотря на окончание карьеры Тайсона. Этот поединок Фьюри – Джошуа входит в планы Турки Аль аш-Шейха на 2025-й год.