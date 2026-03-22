"Нужно разрешение врачей": промоутер раскрыл детали возвращения Джошуа после большой трагедии
- Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Энтони Джошуа уже находится в тренировочном лагере, но дата возвращения на ринг еще не определена.
- Хирн не исключил, что соперником Джошуа может стать Диллиан Уайт, хотя пока никаких переговоров об этом не ведется.
Энтони Джошуа в конце 2025 года попал в смертельную аварию в Нигерии, после чего поставил на паузу спортивную карьеру. Эдди Хирн, промоутер боксера, рассказал, в каком состоянии британец.
Глава компании Matchroom Sport подтвердил, что "Эй Джей" уже находится в тренировочном лагере, информирует BoxingScene. Однако пока нет окончательной даты возвращения британца на ринг.
Когда вернется Джошуа?
Хирн не исключил, что следующий бой Джошуа состоится в июле 2026 года. Однако для поединка нужно дождаться разрешения от врачей относительно его состояния.
Я разговаривал с Джошуа вчера вечером, а сегодня утром он сказал: "У меня была замечательная неделя. Я чувствую себя прекрасно". Вот его слова: "Я чувствую себя прекрасно",
– заявил Эдди.
По словам промоутера, тренировочный лагерь является любимым местом боксера, поэтому Джошуа счастлив, что вернулся к рабочему режиму.
Кто станет соперником Джошуа?
Накануне Boxing King Media сообщило, что соперником Джошуа может стать его земляк Диллиан Уайт.
Пути спортсменов уже пересекались на любительском и профессиональном ринге в 2009 и 2015 годах соответственно. В обоих случаях победу праздновал "Эй-Джей".
Хирн назвал "абсолютной неправдой" информацию, что Уайт станет соперником Джошуа. Однако промоутер не исключил, что такой бой может состояться.
Это абсолютная неправда. Никакого разговора о Диллиане Уайте. Кстати, я не исключаю Диллиана Уайта, но его имя никогда не упоминалось в разговорах между мной и "Эй Джеем", и никаких переговоров не ведется – абсолютно ничего,
– заверил Хирн.
Что известно о возвращении Джошуа?
В декабре 2025 года 36-летний Джошуа провел свой крайний бок, когда брутально нокаутировал блогера Джейка Пола. Последний из-за тяжелых травм может даже завершить спортивную карьеру.
После поединка Джошуа отправился на малую родину в Нигерию, где где он попал в смертельную аварию. В ДТП боксер потерял двух своих тренеров и якобы был готов завязать со спортом.
Ожидалось, что следующим соперником "Эй-Джея" станет Тайсон Фьюри, однако авария помешала поединку. По данным СМИ, стороны якобы подписали контракт на бой, который должен состояться в 2026 или 2027 году.