"Нужно разрешение врачей": промоутер раскрыл детали возвращения Джошуа после большой трагедии

Энтони Джошуа в конце 2025 года попал в смертельную аварию в Нигерии, после чего поставил на паузу спортивную карьеру. Эдди Хирн, промоутер боксера, рассказал, в каком состоянии британец.

Глава компании Matchroom Sport подтвердил, что "Эй Джей" уже находится в тренировочном лагере, информирует BoxingScene. Однако пока нет окончательной даты возвращения британца на ринг.

Когда вернется Джошуа?

Хирн не исключил, что следующий бой Джошуа состоится в июле 2026 года. Однако для поединка нужно дождаться разрешения от врачей относительно его состояния.

Я разговаривал с Джошуа вчера вечером, а сегодня утром он сказал: "У меня была замечательная неделя. Я чувствую себя прекрасно". Вот его слова: "Я чувствую себя прекрасно",

– заявил Эдди.

По словам промоутера, тренировочный лагерь является любимым местом боксера, поэтому Джошуа счастлив, что вернулся к рабочему режиму.

Кто станет соперником Джошуа?

Накануне Boxing King Media сообщило, что соперником Джошуа может стать его земляк Диллиан Уайт.

Пути спортсменов уже пересекались на любительском и профессиональном ринге в 2009 и 2015 годах соответственно. В обоих случаях победу праздновал "Эй-Джей".

Хирн назвал "абсолютной неправдой" информацию, что Уайт станет соперником Джошуа. Однако промоутер не исключил, что такой бой может состояться.

Это абсолютная неправда. Никакого разговора о Диллиане Уайте. Кстати, я не исключаю Диллиана Уайта, но его имя никогда не упоминалось в разговорах между мной и "Эй Джеем", и никаких переговоров не ведется – абсолютно ничего,

– заверил Хирн.

