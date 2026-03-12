"Проверил бы его печень": Кабаел дерзко ответил, боится ли его Усик
- Агит Кабаел выразил готовность встретиться с Александром Усиком на ринге и заявил, что мог бы ударами проверить печень украинца.
- Усик проведет бой против кикбоксера Верховена 23 мая 2026 года в Гизе, Египте, на кону которого будет пояс WBC.
Агит Кабаел дерзко высказался об Александре Усике. Он сказал, что мог бы своими ударами в корпус проверить печень украинца.
Такую дерзость он продемонстрировал на своей странице в Инстаграм, отвечая на вопросы пользователей. Они спрашивали боксера об Усике.
Как Кабаел высказывался об Усике?
Временный чемпион мира WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел отвечая на вопрос о том, что среди желаемых оппонентов Усик назвал много имен, но не его, заявил, что был бы рад встретиться с украинцем на ринге.
Хотел бы я принять этот вызов? Конечно. Но самое важное для меня - это драться за пояс,
– отметил Кабаел.
Он добавил, что Усик очевидно не хочет драться с ним. Поэтому Кабаел решил боксировать с теми, кто принимает поединки с ним. Кабаэла также спросили, боится ли его Усик. На что Агит ответил, что вряд ли такая легенда кого-то боится.
"Но почему-то он всегда избегает упоминать мое имя, когда говорит о соперниках", – заметил Кабаел.
Он дерзко отметил, что, возможно, Усик просто не хочет, чтобы он своими ударами в корпус проверил печень украинца.
Что ждет Усика?
В конце февраля стало известно, что 23 мая 2026 года Усик проведет бой против кикбоксера Верховена в Гизе, в Египте. На кону этого боя будет пояс WBC. Изначально для события хотели изготовить специальный титул, но позже организация санкционировала бой, как чемпионский.
Турки Алалших в своей соцсети Х опубликовал, как украинец охарактеризовал своего следующего оппонента. Усик отметил, что Верховен – настоящий король кикбоксинга. По его мнению, их противостояние будет уникальным опытом для обоих спортсменов.
Какие мнения о бое Усика с Верховеном звучат: последние новости
- Тренер Дмитрий Сосновский считает, что Усику будет не просто победить Верховена. По его словам, важной будет форма украинского боксера.
- Околи требует лишить Усика титула WBC, если он не проведет бой с Кабаэлем. Ему обидно, что Верховен получил право бороться за пояс в своем втором боксерском поединке.
- Уордли разочарован, что Усик выбрал следующим соперником Верховена. Он отметил, что такой была реакция всего боксерского мира.